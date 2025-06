Semifinală de vis la Roland Garros: Campioana en-titre (Swiatek) vs lidera mondială (Sabalenka)

Iga Swiatek (campioană de trei ori la ultimele patru ediții de la Roland Garros) s-a calificat marți în semifinalele turneului de Grand Slam de la Paris. Fază a competiției unde poloneza va da peste Aryna Sabalenka, marea sa rivală din circuitul WTA.

Ajunsă pe locul 5 în ierarhia mondială, Swiatek nu a avut prea mari bătăi de cap contra Elinei Svitolina: victorie în două seturi, scor 6-1, 7-5, după un meci de o oră și 43 de minute.

Pentru un loc în marea finală, Swiatek va avea de luptat cu Sabalenka. Cele două mari rivale s-au întâlnit de 12 ori până acum, scorul fiind 8-4 în favoarea polonezei.

Ultimul meci direct a avut loc în semifinalele de la Cincinnati, din 2024, atunci când Sabalenka s-a impus cu un dublu 6-3.

