VIDEO Lidera WTA, prima semifinalistă de la Roland Garros: Sabalenka, tot mai aproape de trofeul de la Paris

Aryna Sabalenka s-a calificat marți pentru a doua oară în carieră în semifinalele de la Roland Garros, lidera ierarhiei mondiale trecând de Qinwen Zheng (favorită opt).

Meciul de o oră și 59 de minute de pe arena Philippe Chatrier i-a revenit Arynei în două seturi, scor 7-6(3), 6-3.

Sabalenka a mai ajuns în semifinalele de la Roland Garros la ediția din 2023.

De această dată, lidera WTA vrea să-și depășească cea mai bună performanță de pe zgura pariziană.

Pentru un loc în premieră în ultimul act de pe Chatrier, Sabalenka va avea de luptat cu învingătoarea partidei dintre Iga Swiatek (campioana en-titre și cap de serie 5) și Elina Svitolina – meciul este în desfășurare.

În vârstă de 27 de ani, Aryna are până acum în palmares trei titluri de Grand Slam: Australian Open (2023, 2024) și US Open (2024).

