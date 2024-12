Șeful interimar al PNL, despre alegerile prezidențiale: Vom căuta să găsim o formulă pentru un candidat la prezidenţiale care să aibă o coaliţie în spate

Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni, că la noile alegeri prezidenţiale ar trebui să fie cât mai puţini candidaţi, mai ales pro-occidentali, subliniind că a discutat cu colegii săi de partid şi că se vor căuta soluţii pentru găsirea unei formule cu un candidat puternic, susţinut de o coaliţie, transmite Agerpres.

„Gândiţi-vă ce s-a întâmplat în actuala coaliţie de guvernare când de dimineaţa miniştri lucrau ipotetic în şedinţa de Guvern şi după-amiaza candidaţii îşi lansau nişte atacuri reciproce destul de dure. Vă puteţi imagina, dacă asta continuă, cu cele patru partide în coaliţie şi fiecare cu un candidat sau cu doi-trei candidaţi unde se va ajunge. Asta înseamnă că din nou trebuie să renunţăm la ceea ce am făcut până acum, hai să ne punem un candidat să vedem dacă el la loteria voturilor poate ia 200.000 în plus, 300.000 de voturi în plus şi poate intră în turul doi ca să încercăm să jucăm noi această miză mică. Cred că trebuie găsită cea mai bună soluţie şi sigur cu cât sunt mai puţini candidaţi, mai ales cei care sunt pro-occidentali, care îşi asumă aceste valori ale României moderne, cu atât este mai bine, cu atât certurile dintre partide sunt limitate şi de asemenea, din punctul meu de vedere”, a spus Bolojan, la Digi 24.

Potrivit acestuia, un „candidat integrator” ar arăta că formaţiunile pro-europene au înţeles votul pe care l-au dat românii şi ar evita pulverizarea voturilor.

„Dacă s-ar găsi un candidat integrator, care să integreze electoratele, care să reprezinte şi România tradiţională, şi România care susţine familiile, dar şi România urbană, cu siguranţă am da senzaţia că am înţeles şi ceea ce înseamnă votul la prezidenţiale, votul pe care l-au dat românii, şi cu siguranţă coerenţa în acţiune ar fi mult mai mare, nu în ultimul rând şi şansele pentru că o pulverizare de voturi ne duce din nou către nişte dispute şi către un tur doi în care nu ştim cum vor arăta lucrurile”, a arătat Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar al PNL a subliniat că liderii de partide trebuie să-şi facă o analiză personală să vadă dacă sunt în măsură să integreze electorate, iar în caz contrar trebuie căutat un candidat care să aibă o coaliţie în spate.

„Eu cred că şi aici trebuie să înţelegem şi indiferent dacă au fost sau nu au fost candidaţi, dacă suntem preşedinţi de partide sau nu suntem, trebuie să ne facem o analiză personală, dacă suntem în măsură să integrăm electorate. Dacă nu, trebuie căutat un candidat. România are personalităţi, dar trebuie să le identificăm. Şi când un om serios vede că există forţe care îi cer să facă un serviciu ţării noastre, eu nu cred că nu se poate găsi o formulă de genul acesta. Nu ştiu, cu un candidat, cu doi candidaţi. Nu sunt în măsură să dau acum… Fiecare trebuie să ne facem o analiză şi în discuţia pe care am avut-o astăzi cu colegii de la PNL, a fost clar, nu mai repetăm greşelile, ne-am învăţat lecţia şi vom căuta să găsim o formulă în care să existe un candidat care să aibă o coaliţie în spate”, a declarat liderul PNL.

El a fost întrebat dacă ar putea fi candidatul partidelor pro-europene.

„Eu cred, aşa cum am spus, că nu trebuie să ne aruncăm să ne facem un profil, nu trebuie să ne punem panouri ca să apărem pe ele ca să ne cunoască lumea. Acum trebuie să lucrăm pentru a forma un guvern cât mai repede pentru ţara noastră şi, aşa cum am spus, trebuie găsită o persoană, două, făcute nişte studii cât se poate de reale în aşa fel încât să existe un candidat care integrează aceste valori. Nu este vorba de a fi o persoană sau alta şi a ne bate pe aceste chestiuni şi eu nu am venit aici să ocup o funcţie sau să candidez. M-am gândit că voi reprezenta din Senat judeţul Bihor, m-am trezit în două zile preşedinte interimar al PNL şi acum lucrăm ca să facem ceea ce trebuie pentru a arăta românilor că putem guverna responsabil, oamenilor de afaceri că se pot baza că este o ţară care a înţeles că nu trebuie să mai pună încă nişte greutăţi pe ei, ci trebuie să reducă cheltuielie de la stat şi să venim cu candidaţi care într-adevăr pot să genereze speranţă şi pot să reprezinte România reală. Dacă nu vom căuta să dialogăm şi să unim toate Româniile prin candidatul sau prin candidaţii pe care îi propunem, nu am făcut nimic”, a răspuns Bolojan.

Întrebat ce opinie are despre o eventuală candidatură a primarului Capitalei, Nicuşor Dan, la prezidenţiale, el al răspuns că „fiecare dintre cei care şi-au anunţat sau au fost propuşi trebuie să-şi facă o analiză personală”.