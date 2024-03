Şeful FSB, Aleksandr Bortnikov, acuză Ucraina că este implicată în atacul de la Moscova. De aceeaşi părere este şi Nikolai Patruşev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei

Şeful FSB şi secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, doi aliaţi-cheie ai liderului de la Kremlin Vladimir Putin, au declarat marţi că ei cred că Ucraina a fost implicată direct în atacul asupra sălii de concerte de la periferia Moscovei, iar serviciile occidentale, în special din SUA şi Marea Britanie, au fost, la rândul lor, în spatele atentatului, transmite News.ro.

Şeful serviciului de securitate al Rusiei (FSB), Aleksandr Bortnikov, a declarat marţi că serviciile speciale ucrainene au fost „direct implicate” în atacul care a ucis, potrivit celui mai nou bilanţ, 139 de persoane la o sală de concerte din apropiere de Moscova. El susţine, de asemenea, că SUA şi Marea Britanie se află în spatele atacului, deşi acesta a fost revendicat de gruparea jihadistă Stat Islamic.

Potrivit agenţiei RIA, Bortnikov a fost întrebat dacă SUA, Marea Britanie şi Ucraina se află în spatele atacului şi a răspuns: „Credem că da”.

„Credem că acţiunea a fost pregătită atât de islamiştii radicali înşişi, cât şi, bineînţeles, facilitată de serviciile speciale occidentale, iar serviciile speciale ucrainene însele sunt direct implicate”, a declarat Aleksandr Bortnikov, citat de RIA.

Bortnikov consideră că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ar trebui să fie recunoscut ca organizaţie teroristă. El susţine că FSB ştie că Ucraina a antrenat militanţii pe teritoriul Orientului Mijlociu.

Bortnikov a spus, potrivit TASS, că reprezentanţi ai regimului de la Kiev „au călătorit în locaţiile teroriştilor, au lucrat cu aceştia şi au efectuat antrenamente”.

Potrivit lui Bortnikov, un alt exemplu în acest sens este numărul mare de cetăţeni de diferite naţionalităţi care luptă de partea regimului de la Kiev. „Aceştia sunt naţionalişti, aceştia sunt mercenari, aceştia sunt islamişti, pe care, în principiu, ţara îi atrage pentru lupta pe frontul rusesc”, a adăugat el.

El a explicat că serviciile de informaţii occidentale şi Ucraina au avut nevoie de atentatul de la Moscova pentru a semăna panică în Rusia.

La rândul său, postul de ştiri SHOT a publicat o înregistrare video cu un dialog în care un reporter l-a întrebat pe Nikolai Patruşev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, dacă a fost vorba despre „ISIS (Statul Islamic) sau Ucraina?”. „Bineînţeles că Ucraina”, a răspuns Patruşev.

Întrebat ulterior despre această remarcă, el a spus că există „multe” indicii privind implicarea Ucrainei.

Consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak nu a întârziat să răspundă acuzaţiilor Rusiei la adresa Ucrainei. „Minciunile sunt răspândite oficial de (secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai) Patruşev, iar după aceea de şeful FSB, Bortnikov”, a constatat Podoliak într-o postare pe X.

Once again. This is now chronic. There are irrefutable facts, common (in different countries) understanding of causes and consequences, complete disbelief even by neutral countries in the „Ukrainian trace in the terrorist attack in Crocus City Hall”. And nevertheless, after…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2024

Ucraina a negat în repetate rânduri orice implicare, iar Statul Islamic, grup militant care a căutat cândva să controleze zone întinse din Irak şi Siria, a revendicat responsabilitatea pentru atac.

Aleksandr Bortnikov, directorul FSB, a reluat teza enunţată de Putin şi a declarat că atacatorii au vrut să ajungă în Ucraina, unde anumite persoane erau pregătite să le faciliteze trecerea peste graniţă. „În general, credem că sunt implicaţi în acest lucru”, a declarat Bortnikov reporterilor despre posibila implicare a Ucrainei.

Bortnikov a spus însă că FSB nu a identificat încă cine a ordonat în mod specific atacul, scrie Reuters.”Ştim că această crimă a fost comisă cu mâna islamiştilor radicali, cu o ideologie pe care lumea musulmană o combate de secole”, a declarat Putin. „Vrem să ştim cine a comandat-o”, a spus el.

Comentariile lui Patruşev şi Bortnikov oferă o perspectivă asupra gândirii de la vârful elitei Kremlinului. Putin a declarat sâmbătă, într-un discurs către naţiune, că toţi cei responsabili pentru atacul de la concert vor fi pedepsiţi. Luni, el a admis că islamiştii radicali au comis atacul, dar a precizat că atacatorii încercau să fugă în Ucraina şi s-a întrebat de ce ar vrea islamiştii să atace Rusia în acest moment anume, fără a fi împinşi de alţii să o facă.

„Încă o dată. Acum este o problemă cronică. Există fapte irefutabile, o înţelegere comună (în diferite ţări) a cauzelor şi consecinţelor, neîncredere totală chiar şi din partea ţărilor neutre în „implicarea ucraineană în atacul terorist de la Crocus City Hall”. Şi cu toate acestea, după minciuna lui Putin (nu există nimic altceva care să explice prezenţa ideii obsesiv-compulsive a acestui subiect care provoacă declaraţiile sale inadecvate), minciunile sunt răspândite oficial de către numitul Patruşev, iar după aceea de către „şeful FSB” Bortnikov… Întrebare: de ce o asemenea demonstraţie ostentativă de inadecvare colectivă? Care sunt rezonanţele?” – a comentat pe X consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak.