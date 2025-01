Șeful Epic Games condamnă marile companii din tehnologie care „sărută inelul” lui Trump: „După ce ani de zile s-au prefăcut că sunt democrați, liderii Big Tech se prefac acum că sunt republicani”

CEO-ul și cofondatorul Epic Games, Tim Sweeney, i-a criticat pe directorii marilor firme de tehnologie care încearcă să câștige bunăvoința președintelui ales al SUA, Donald Trump, transmite Rappler. Într-o postare făcută recent pe X, Sweeney a scris: „După ce ani de zile s-au prefăcut că sunt democrați, liderii Big Tech se prefac acum că sunt republicani, în speranța de a obține favorurile noii administrații.”

Epic Games, compania care a dezvoltat celebrul joc Fortnite și a creat seria Gears of War, se află în război cu giganți precum Apple și Google, fiind nemulțumită de modul în care sunt distribuite aplicațiile sale pe platformele celor două companii. Compania condusă de Sweeney vrea să poată vinde și oferi jocurile sale pe dispozitivele Google și Apple fără a fi nevoie să treacă prin magazinele și sistemele de procesare a plăților ale celor doi giganți tehnologici.

After years of pretending to be Democrats, Big Tech leaders are now pretending to be Republicans, in hopes of currying favor with the new administration. Beware of the scummy monopoly campaign to vilify competition law as they rip off consumers and crush competitors.

