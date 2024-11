Șeful diplomației europene, în Ucraina: Rusia trebuie să dea socoteală indiferent de un acord de pace și să plătească distrugerile pe care le-a cauzat

Rusia va trebui să dea socoteală pentru crime de război comise în Ucraina şi să plătească distrugerile pe care le-a cauzat, indiferent de viitorul acord de pace, cere şeful în exerciţiu al diplomaţiei europene Josep Borrell, relatează AFP, transmite News.ro.

”Pacea, pentru ca să fie pace, şi nu doar un armistiţiu, trebuie să fie dreaptă şi durabilă”, a subliniat Josep Borrell, primul oficial european de rang înalt care a vizitat Ucraina după alegerea lui Donald Trump în Statele Unite, a cărui promisiune a unui sfârşit rapid al Războiului din Ucraina îi face pe ucrainei să le frie frică de faptul că ar putea fi obligaţi să cedeze teritorii Rusiei.

”Este un avertisment adresat celor care spun că acest război trebuie să înceteze şi că trebuie să se termine cât mai repede posibil şi că puţin contează cum”, a declarat Borrell într-o vizită în regiunea Cernihiv (nord).

”Ceea ce contează este ca războiul să se termine în aşa fel încât să se dea socoteală, să nu fie doar o reconstrucţie economică, ci ca fiecare să dea socoteală” de faptele sale, a declarat şeful în exerciţiu al diplomaţiei Uniunii Europene (UE).

El a făcut aceste declaraţii în urma unei vizite la în subsolul unei şcoli din satul Iahidne, unde 300 de civili ucraineni au fost încarceraţi timp de o lună, în condiţii atroce, de către trupe ruseşti, după invazia din 2022.

I visited a military training site where brave Ukrainian soldiers are being prepared for combat.

The EU supports Ukraine through @STC_EUMAM_UA. By the end of winter, 75.000 troops will have been trained.

Our military support to ???????? is the best investment into European security. pic.twitter.com/L06EX2j58d

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 10, 2024

Potrivit autorităţilor de la Kiev, 11 persoane au murit în timpul acestei captivităţi, care s-a încheiat după ce trupele ruse au fost nevoite să se retragă.

Josep Borrell a sugerat ca active în valoare de 300 de miliarde de dolari aparţinând statului rus, imobilizate de către Occident, să fie folosite în reconstrucţia Ucrianei după război.

In Chernihiv, 85% of Russian attacks destroyed residential areas. Hospitals, schools and more civilian infrastructure were direct targets.

We have to continue supporting Ukraine, also to through recovery, reconstruction & development.

The EU €50bn Ukraine Facility delivers. pic.twitter.com/z7ULu4kl3J

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024

”Acestea ar putea să fie folosite pentru a plăti aceste datorii şi la indemnizarea oamenilor care au suferit, pentru distrugerile produse de invaiza rusă”, a declarat Josep Borrell.

Noul preşedinte ales al Sttelor Unite Donald Trump a pus în discuţie, în timpul campaniei sale electorale, menţinerea ajutorului american al Ucrainei şi a anunţat că el poate pune capăt războiului ”în 24 de ore”, fără să spună cum.

Recenta sa victorie provoacă temeri în Ucraina şi Europa cu privire la faptul că Kievul poate fi împins să facă Rusiei concesii, pentru obţinerea unui acord de pace rapid.

Potrivit autorităţilor ucrainene, aproximativ 140.000 de dosare de crime de război au fost deschise de la începutul invaziei ruse.

We must help Ukraine achieve a just & lasting peace, which includes accountability. 140.000 cases of war crimes have so far been registered. @EUAM_Ukraine helps building cases for prosecution on the ground.

Russian perpetrators will be held accountable. pic.twitter.com/zrEoGrrTXL

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 10, 2024

Preşedintele rus Vladmir Putin şi mai mulţi oficiali militari ruşi de rang înalt sunt vizaţi de mandate de arestare ale Curţii Penale Internaţionale (CPI).

Militari de rang înalt au fost judecaţi în contumacie în Ucraina cu privire la fapte individuale, însă aducerea celor vinovaţi în faţa justiţei este o provocare.

Kievul vrea ca problema urmăririlor penale cu privire la infracţiuni imputate Rusiei să facă parte dintr-un eventual acord de pace.

Eforturi în vederea înfiinţării unui tribunal internaţional s-au soldat cu un eşec, însă parteneri ca UE sau Statele Unite i-au ajutat pe ucraineni să culeagă probe şi să desfăşoare anchete.