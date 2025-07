Finalul unei ere legendare: „Dispariția definitivă a lui Djokovic din lupta pentru Grand Slam-uri”

Wimbledon 2025 a reprezentat „cântecul de lebădă” pentru Novak Djokovic, avertizează Paolo Bertolucci, fost important jucător italian, câștigător al Cupei Davis.

Într-o intervenție pentru Gazzetta dello Sport, Bertolucci a făcut o analiză a celor întâmplate la Wimbledon 2025.

Pe lângă victoria superbă a lui Jannik Sinner din finala cu Carlos Alcaraz, fostul jucător italian scoate în evidență „dispariția BIG 3” din tenisul actual.

Cea mai spectaculoasă și importantă eră a tenisului a ajuns la final odată cu încheierea Wimbledon 2025. Sunt cuvintele lui Paolo Bertolucci, cel care este mai mult decât convins că Nole nu va mai putea câștiga vreun Grand Slam în carieră.

„Wimbledon 2025 a însemnat probabil dispariţia definitivă a lui Djokovic din lupta pentru Grand Slamuri”, transmite cu un ton grav Bertolucci pentru sursa citată, conform Eurosport.

Ultimul reprezentant al BIG 3, Djokovic nu a mai triumfat la un Grand Slam de la US Open 2023. De la acel moment, toate turneele majore au fost câștigate de Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Înfrângerea de pe iarba londoneză (dincolo de scorul categoric) arată clar că Nole a fost învins în primul rând de timp.

Sârbul are 38 de ani și în pofida unei pregătiri exemplare nu mai poate ține pasul cu Sinner și Alcaraz, liderii de necontestat ai noii generații din tenisul de câmp masculin.

A fost nevoie de decenii pentru ca dominația impusă de Federer, Nadal și Djokovic să ajungă la un final.

Înfrângerea cu Sinner este una aparte, transmite Bertolucci. Italianul consideră că Djokerul a cântat ultimul său vers în competițiile majore din tenis: „Cântecul de lebădă.”

Terenul nu-i mai aparține, gloria este împărțită de Jannik (23 de ani) și Carlos (22 de ani).

Paolo Bertolucci are 73 de ani și a fost cel mai sus în ierarhia mondială pe locul 12. A câștigat 6 titluri ATP, iar cel mai bun rezultat de la Grand Slam-uri a fost prezența în sferturile de la Roland Garros, ediția din 1973.

A cucerit alături de echipa Italiei trofeul Cupei Davis din 1976.

