Șeful de la Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, despre faptul că a făcut reclamă pensiunii Ferma Dacilor: „Nu mă consider vinovat cu absolut nimic. Am fost și la Notre Dame și aș vrea să cred că nu a ars din cauza mea”

„Nu mă consider vinovat cu absolut nimic (…). Am fost şi la Notre Dame, de exemplu, şi aş vrea să cred că nu a ars din cauză că am vizitat această catedrală (…) Acolo au făcut reclamă foarte mulţi colegi, inclusiv ai dvs, şi nu cred că ar trebui în bloc să ne gândim la o părăsire a teritoriului României, într-o variantă de excomunicare, inclusiv religioasă”, a declarat vineri într-o conferinţă de presă preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, despre faptul că, pe 21 octombrie 2023, pe pagina sa de Facebook, a promovat pensiunea Ferma Dacilor, care a ars ulterior într-un incendiu soldat cu 8 morți.

„Am promovat un produs românesc, nu structura de cazare, ci nişte jumări”, a adăugat Horia Constantinescu.

El a precizat că nu ia în calcul să îşi dea demisia. „Nu demisia iau în calclul, sihăstria la un moment dat mă gândesc, în virtutea celor întâmplate, să mă duc în vârf de munte să rămân acolo”, a declarat Horia Constantinescu.

„Eu am încercat de câteva ori să îl chem la Athos împreună cu mine, dar nu a vrut să meargă, probabil că sihăstria vrea doar pe teritoriu naţional, nu vrea să îşi depăşească limitele astea”, l-a completat şi directorul general al ANPC, Paul Anghel.

Cei doi oficiali au precizat că au semnat un protocol de colaborare cu IGSU, în urma unei discuţii cu Raed Arafat. ANPC şi IGSU vor coloabora în activitatea de verificare a autorizaţiei de securitate la incendiu.

„Ţinând cont de atribuţiile conferite de lege fiecărei instituţii implicate, s-a convenit să fie realizat un flux informaţional între Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comisariatele Regionale pentru Protecţia Consumatorilor, în aşa fel încât, comisarii ANPC să fie în permanentă legătură cu structurile de prevenire ale ISU, la nivel local, iar în situaţia în care, în îndeplinirea atribuţiilor de control, aceştia constată încălcări ale normelor privind siguranţa la incendiu, inspectorii de prevenire să fie anunţaţi în timp real, pentru dispunerea măsurilor legale în acest sens”, a transmis DSU, într-un comunicat de presă, săptămâna trecută.

Şeful ANPC, prieten cu interlopul Cornel Dinicu

”Ferma Dacilor, idee românească, produse românești, peisaje unice și oameni minunați. Pentru idiocrați și hateri: acolo unde efortul, calitatea, ambiția și rezultatele merită promovate, o voi face, indiferent de discuțiile de doi lei, lansate în spațiul public. Sunt prieten cu proprietarul de aproape 31 de ani. Cunosc acest proiect, încă din 2007, de când era o simplă idee. Dacă fiecare dintre noi s-ar gândi la produsele românești, măcar jumătate din cat o fac producătorii, acestea ar avea o șansă mult mai mare, în fața celor străine. Vă pot spune, cu mâna pe inimă, că jumări, ca aici, nu găsiți nicăieri, în lume. Brânzeturile sunt producție proprie, ca de altfel 99 la sută dintre produse. Această reclamă este în schimbul prieteniei, recunoașterii meritelor și faptului că prietenul meu pune România în farfurie”, scria pe Facebook Horia Constantinescu, pe 21 octombrie 2023, cu 2 luni înaintea incendiului devastator.

8 persoane, printre care şi un copul al patronului Cornel Dinicu, au murit într-un incendiu masiv care a cuprins pe 26 decembrie 2023 pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova. Pensiunea nu avea atutorizaţue de securitate la incendiu şi nici de construire.

Patronul, Cornel Dinicu, arestat acum, era în 1996 liderul unui clan de bodyguarzi din cartierul studențesc Regie. Un an mai târziu a fost arestat și condamnat la 4 ani de închisoare pentru amenințare și lovire. A fost implicat apoi în Afacerea „Portbagajul” care a dus la demiterea șefului Poliției Capitalei, iar în 2007 se consumă ultimul moment în care Dinicu apare în media din postura de om certat cu legea: potrivit ziarelor de atunci, SIE îl urmărea pe Cornel Dinicu până în Sierra Leone într-un dosar al minelor de diamante. De atunci, Dinicu a investit într-o piscină în Mizil și, mai recent, în Ferma Dacilor din Prahova.