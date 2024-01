Șeful ANPC, Horia Constantinescu, prezintă un imobil despre care afirmă că, alături de altele, aparţine direct sau indirect unuia dintre cei mai vehemenţi contestatari ai săi, funcţionar public de 11 ani: Voi transmite sesizare complexă către DNA și ANI

Preşedintele ANPC Horia Constantinescu prezintă, într-o postare pe Facebook, imagini ale unui imobil despre care afirmă că, alături de alte imobile, aparţine direct sau indirect unuia dintre cei mai vehemenţi contestatari ai săi, funcţionar public de 11 ani, fără alte surse de venit declarate, şi anunţă că va transmite o sesizare complexă către DNA si ANI, pentru a vedea ”daca exista explicaţii pentru norocul acestui

personaj”, transmite News.ro.

”Acest imobil si încă câteva, aparţin direct sau indirect unuia dintre cei mai vehemenţi contestatari ai mei, functionar public in ultimii 11 ani si fără alte surse de venit declarate! De ce nu sunt bun ca preşedinte al ANPC? Poate pentru că nu le mai ies unora bani, cât să-şi construiască palate, despre care se laudă ca valorează peste 800.000 (!!!) EUR! Cu un tată condamnat pentru evaziune fiscala, cu o serie de bunuri preluate de la parintele evazionist pentru a le salva (neavând la data preluării nicio sursa de venituri, care sa justifice posibilitatea cumpărării) acest personaj vocal, are o reputaţie pe care încearcă sa o facă uitată, prin Brasov. Au început sa capete curaj operatorii economici si cetăţenii din orasul de sub munte si ne transmit informaţii pretioase, ca acest material video, pentru care le multumesc!”, scrie preşedintele ANPC pe pagina sa de Facebook.

El afirmă că abia aşteaptă sa fie contestat materialul video, pentru a adăuga si alte probe clare.

”Voi transmite o sesizare complexă către DNA şi ANI sş vedem dacă există explicaţii pentru norocul acestui personaj! Când te gândeşti ca avem deja informaţii cu privire la cum s-a construit, ce „intervenţii” s-au facut, de către cine şi unde, lucrurile se complică! Spre deosebire de personajul proprietar, care mi-a facut zeci de denunţuri, ce se incheie încetul cu încetul prin clasări (aşa cum deja am primit), al meu este complex si susţinut cu probe clare!”, anunţă Horia Constantinescu.

El subliniază că nu are „intrări” prin favorurile „drăgăstoase” ale „reprezentanţilor” săi si nu trimite „decolteuri” generoase pentru a impresiona autorităţile competente.

”Astept reactii publice! Dragi brasoveni, stiti cine este personajul?”, este mesajul din finalul postării.