Sediul FSB din Belgorod, vizat de un atac cu drone ucrainene

Sediul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) din Belgorod, în vestul țării, a fost vizat de un atac cu dronă lansat de forțele ucrainene, a anunțat miercuri, citând autoritățile locale, agenția Tass, preluată de Reuters.

Nu au fost raportate victime, dar clădirea a fost avariată.

🔴🔴🔴Giod morning russia!!

Ooops….a drone attacked the building of the Belgorod FSB😹💪🏻 pic.twitter.com/VIh4F0Rhsa

