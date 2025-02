Secretat de stat: În 2031, fiecare județ din România va avea autostradă sau drum expres, dacă menținem ritmul / Despre Autostrada Moldovei: ”Este cea mai rapid construit autostradă din sud-estul Europei„

Fiecare județ din România va avea în 2031 autostradă sau drum expres, dacă păstrăm acest ritm și, bineînțeles, dacă și finanțările și contextul internațional vor permite menținerea unui ritm de dezvoltare accentuat, a declarat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu, la un eveniment de specialitate, anunță Agerpres.

Potrivit acestuia, ținta pentru 2025 este darea în trafic a unui număr de 250 de kilometri de autostradă și drum expres și, astfel, depășirea bornei de 1.500 de kilometri de autostradă pe care să circule românii.

”Dacă anul trecut am avut cel mai bun an – 200 km finalizați -, anul acesta țintim 250 km și vom depăși borna de 1.500 km de autostradă și drum expres dați în trafic, după ce, în 2023, am depășit borna de 1.000 km. Ținta noastră e să ajungem să avem în execuție 1.000 km de autostradă și drum expres și să păstrăm această, să zic, limită, pe măsură ce dăm în trafic. Cum sunt anul acesta 250 km, să avem contracte semnate pentru execuție de cel puțin 250 km, în așa fel încât acest ritm pe care România poate să-l susțină din punct de vedere financiar, de 1.000 km în execuție, să asigure în următorii 7 – 8 ani un nivel de infrastructură care să permită ca fiecare județ… Eu am făcut un calcul pentru programul de guvernare pe care l-am aprobat în decembrie: în anul 2031 fiecare județ din România va avea autostradă sau drum expres, dacă menținem acest ritm, bineînțeles dacă și finanțările și contextul internațional vor permite menținerea unui ritm de dezvoltare accentuat„, a spus Scrioșteanu.

Secretarul de stat a menționat că Autostrada Moldovei este cea mai rapid construită autostradă din sud-estul Europei, respectiv 320 kilometri în aproape 3 ani.

„Este cea mai rapid construit autostradă din sud-estul Europei și nu vă spun lucruri mari. 320 km în aproximativ 3 ani de zile. Am avut un noroc colosal din punct de vedere al infrastructurii de transport rutier al României, pentru că în 2020 am demarat procedurile pentru proiectarea acestui obiectiv, finalizarea studiului de fezabilitate și proiectare și momentul apariției PNRR-ului ne-a surprins cu acest proiect la cheie. La cheie în faza în care am putut opta pentru licitație Fidic roșu, adică în momentul în care s-a semnat contractul, practic, la foarte puțin timp, chestii de săptămâni, s-a putut demara efectiv lucrarea în șantier. Au fost 13 loturi. Ultimele loturi vor fi date în trafic în zona Pașcaniului anul viitor, în mai-iunie maxim. Deci, vom avea de la București până la Pașcani o autostradă complet funcțională, cu perdele forestiere, cu toate dotările necesare”, a susținut el.

Ionel Scrioșteanu a dat asigurări că, până la finele anului, Bacăul va fi legat de Craiova pe autostradă.

„Dacă vorbim de la Focșani la Bacău (66 km – n. r.), promisiunea constructorului este că până la sfârșitul anului vom lega Bacăul de Craiova. De la Bacău la Craiova sau de la Craiova la Bacău, 575 km, va fi cel mai lung tronson de autostradă funcțional complet. Are o singură zonă mai sensibilă, zona pe autostrada de centură a Capitalei, pe A0, între DN2 și DN3, acolo unde lucrează firma din China. În mod normal se poate finaliza până la sfârșitul anului, dar mobilizarea ar trebui să fie una crescută în următoarea perioadă. Promisiunea este că vor crește mobilizarea și de asta am și spus că anul acesta va fi anul Micii Uniri în România la nivel de infrastructură rutieră, adică de la Oltenia, Moldova, Dobrogea, Muntenia, vor fi unite prin autostradă sau drum expres. De la Focșani la Bacău e o singură zonă cu ceva viaducte mai complexe, dar firma care lucrează (constructorul român Spedition UMB – n. r.) este specializată pe zona asta de viaducte, (…) deci nu pune probleme din punctul ăsta de vedere. Logistica firmei îi permite să finalizeze lucrarea, iar de la Bacău până la Pașcani (77,39 km – n. r.) anul viitor, în primăvară, pentru că este aceeași firmă și ar trebui mobilizarea să fie foarte mare. Teoretic se poate”, a adăugat acesta.