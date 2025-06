Se reaprinde scandalul PSD-PNL la Iaşi – Liderul social-democraţilor ieşeni a prezentat lista proiectelor ratate de şeful liberal al Consiliului Judeţean, Costel Alexe, după venirea acestuia în funcţie

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, îl acuză pe şeful Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, că după cinci ani de mandat zece dintre proiectele pe care le-a promis sunt fie blocate, fie sunt la ”stadiul de vorbe sau planşe”, transmite News.ro.

”Zilele trecute, s-a împlinit un an de la alegerile locale din 2024. Preşedintele liberal al Consiliului Judeţean Iaşi a fost reconfirmat în funcţie. După aproape cinci ani de mandat, PNL-istul şef de judeţ are zece mari proiecte pe care le-a promis ieşenilor, dar care încă sunt la stadiul de vorbe sau de planşe. Altele sunt de-a dreptul blocate”, a declarat, miercuri, liderul social-democraţilor ieşeni, Bogdan Cojocaru.

Potrivit lui Cojocaru, Iaşiul nu are şosea ocolitoare, iar traficul greu generează ambuteiaje şi poluare în municipiu. De asemenea, şeful PSD Iaşi a reclamat că investiţiile în reţelele de utilităţi (apă, canalizare, gaz) şi în infrastructura rutieră nu au fost distribuite uniform în tot judeţul.

Pe ”lista rateurilor”, Cojocaru a inclus şi trei parcuri industriale anunţate de conducerea CJ Iaşi, dar care nu au fost operaţionalizate.

De asemenea, şefului CJ Iaşi, Costel Alexe, i se reproşează faptul că nu au început lucrările la centura ocolitoare a oraşului Podu Iloaiei, o altă promisiune ”neonorată” fiind construirea unui drum nou între comuna Aroneanu şi Aeroportul Iaşi.

”Al doilea oraş ca mărime din România nu are o autogară pentru traficul de pasageri. E o investiţie banală care a fost vânturată doar în campania electorală şi imediat uitată. Spitalul de Boli Respiratorii, unitate medicală care ar trebui ridicată de la zero, marele proiect lansat de şefii CJ, încă nu a fost urnit. Despre reabilitarea şi modernizarea Teatrului «Luceafărul», instituţie culturală care a pus Iaşul pe harta festivalieră de profil, şefii CJ nu mai suflă nicio vorbă. Iaşul are nevoie de aceste investiţii fără de care dezvoltarea judeţului nu este posibilă”, a adăugat preşedintele PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.