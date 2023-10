Scurtmetrajul canadian A Crab in the Pool câștigă Trofeul Animest / Cel mai bun film VR, producția taiwaneză Samsara

A Crab in the Pool, producția canadiană semnată de Alexandra Myotte și Jean-Sébastien Hamel, a cucerit Trofeul Animest la cea de-a 18-a ediție a festivalului. Marele premiu acordat sâmbătă, pe 14 octombrie, în cadrul ceremoniei organizate la Cinema Elvire Popesco, înscrie scurtmetrajul câștigător pe lista de filme eligibile la Oscaruri, votată de membrii Academiei Americane de Film, se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Animest este singurul festival de film din România care propune filme pentru Oscar, începând din 2017. La ediția de majorat, peste 15.000 de iubitori și creatori de animație s-au bucurat de proiecțiile și evenimentele speciale incluse în programul celor 10 zile de festival.

Regizoarele Marta Pajek (Polonia), Britt Raes (Belgia) și producătoarea Sabīne Andersone (Letonia), invitate anul acesta în juriul competiției internaționale de scurtmetraj, s-au declarat impresionate de „povestea celor doi frați care înfruntă o pierdere imensă, și fiecare o face în felul lui”, pe care au premiat-o cu marele premiu. Cineastele au acordat și o Menține specială filmului Nun or Never (r. Heta Jäälinoja), „un film irevențios și superb animat, care ne duce în lumea sălbatică și plină de secrete a călugărițelor’’.

Armat, regizat de Elodie Dermange, a cucerit premiul secțiunii Anidoc, acordat celui mai bun scurtmetraj documentar animat. Filmul s-a impus printr-o „poveste personală, despre greutatea unei moșteniri de familie purtate de-a lungul generațiilor. O frumoasă metaforă a unui dulap care se transformă dintr-un dar într-o povară’’.

Cele trei jurate au analizat și filmele selecționate în competiția dedicată scurtmetrajelor internaționale realizate de studenți. Premiul secțiunii a fost acordat scurtmetrajului Above the Clouds (r. Vivien Hárshegyi), „o amintire a unei povești de dragoste care se termină urât”, iar o Mențiune specială i-a fost oferită filmului Câine, pâine și florile de mâine (r. Mihaela Mîndru) o co-producție Franța-Republica Moldova, care prezintă „farmecul și simplitatea folclorului prin ochii unui copil”.

Lungmetrajul Tender Metalheads, semnat de Carlos Perez-Reche și Joan Francesc Tomas Monfort, și-a revendicat la această ediție premiul secțiunii. Producția spaniolă a fost desemnată Cel mai bun lungmetraj al ediției. Decizia juriului format din regizorii Ilze Burkovska Jacobsen (Letonia), José Miguel Ribeiro (Portugalia) și Jean-Charles Mbotti Malolo (Franța) a fost unanimă și direct influențată de ,,personajele profunde, cu o puternică dimensiune umană’’ și de „utilizarea inteligentă a umorului pentru a aborda subiecte emoționante”.

Aceiași trei cineaști au avut și misiunea de a desemna câștigătorii secțiunii dedicate scurtmetrajelor autohtone. Zidane Roulette, în regia lui Emy Mirel Ivască, a fost recompensat cu Premiul pentru Cel mai bun film românesc, pentru „importanța acordată micilor detalii și pentru modul inteligent în care a fost construită mise en scena”. Juriul a acordat și o Mențiune specială documentarului animat Dispozitive (r. Doru Mărgărit), pentru „umorul cu care abordează un subiect contemporan foarte important”, acela al deșeurilor electronice.

O parte din premiile acordate la această ediție au fost oferite de TVPaint și MyAirBridge.

Artistul muzical și compozitorul Benjamin Efrati (Franța), regizoarea și animatoarea Sijia Luo (China-Japonia) și Teodora Vamvu (reprezentanta Radio Guerrilla) au alcătuit la această ediție juriul Animusic. „Eleganța stilului grafic, sincronul perfect dintre imagine și muzică și valoarea artistică generală a abordării vizuale” i-a cucerit definitiv după vizionarea D’un Feu Secret (r. Amanda Bonaiuto), pe care l-au recompensat cu Premiul pentru cel mai bun videoclip muzical animat. Două Mențiuni speciale au fost oferite producțiilor Wake Up (r. Cossa) din Mexic și Mileuri și bibelouri (r. Adrian Cârciova) din România.

În secțiunea dedicată producțiilor VR, juriul format din artiștii Claudia Larcher (Austria), Mihai Grecu (România-Franța) și Ciprian Făcăeru (România) au ales să premieze „o piesă inovatoare și captivantă care invită la conștientizarea problemelor etice ale societății actuale, precum și a problemelor stringente de mediu”. Producția taiwaneză Samsara, în regia lui Hish-Chien Huang, a fost desemnată Cel mai bun film VR, iar Mențiunea specială a ajuns în Marea Britanie, la regizorul Bambou Kenneth, creatorul filmului Kindred.

Ca în fiecare an, Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj pentru copii a fost oferit de cei mai tineri și mai critici dintre spectatori. Lea Maria Grosu, Medeea Morăraș și Sara Moisiu au desemnat filmul Harvey, în regia lui Janice Nadeau, câștigător al secțiunii Minimest. „Nouă ne-a plăcut filmul deoarece băiatul nu a vrut să accepte că tatăl său ar putea fi uitat. La fiecare pas din viață, copilul încearcă să-și ia tatăl cu el. Grafica scurtmetrajului este interesantă și emoționantă”, au subliniat cele trei jurate.

Pentru prima dată la Animest, un premiu special a fost acordat de Juriul adolescenților, în cadrul unui proiect al Incubatorului de animație. Decizia Clarei Amariței, Paulei Benu și a Zeniei Pop-Cohuț a fost să recompenseze lungmetrajul Tender Metalhead pentru „personajele care au făcut povestea să fie foarte autentică”.

În programul Pitch, please!, care îi ajută pe cineaștii aflați la începutul aventurii lor în lumea filmului de animație să își dezvolte producțiile aflate în fază incipientă, a fost desemnat câștigător proiectul The Shoebox. Cristina Pîrvu, autoarea lui, va fi recompensată cu o acreditare dublă pentru regizor și producător la Rise & Shine Animation Pitching Lab 2024 – un atelier internațional de dezvoltare de proiecte de film animat, organizat în două module în Croația și Slovenia. Dave King (Marea Britanie), Matea Milić (Croația) și Bastien Martin (Belgia), cei trei specialiști în fața cărora participanții și-au susținut pitch-urile la această ediție, au acordat și două Mențiuni speciale proiectelor Sorry, I’m Late (r. Eugen Munteanu) și Stejărelul (r. Nicoleta Miron, Liana Chiriță).

În încheierea ediției speciale Animest, care a înregistrat un nou record de spectatori, filmele recompensate cu trofeele ediției, realizate anul acesta de artistele Cristina Milea și Cătălina Moga, s-au bucurat de o proiecție suplimentară duminică, pe 15 octombrie. Iubitorii de animație au demonstrat din nou, printr-o prezență foarte numeroasă în sălile de cinema, afinitatea bucureștenilor de toate vârstele pentru filmele de gen. Printre cele mai populare proiecții ale ediției s-au numărat evenimentele nocturne (Creepy, Trippy, Animusic și Erotica), care împreună au atras peste 1500 de spectatori, dar și competiția filmelor românești, urmată îndeaproape de animeurile din Japan Day și scurtmetrajele din Competiția Internațională.

Peste 150 de invitați din industria filmului de animație au participat în cele 10 zile de festival la întâlnirea cu publicul bucureștean, fie la sesiunile de Q&A organizate la finalul proiecțiilor, fie în programul Animest+. Printre masterclass-urile care au atras cel mai mare număr de participanți s-au numărat cele susținute de regizorul japonez Keiichi Hara, regizoarea și animatoarea Marta Pajek și artistul muzical și compozitorul Benjamin Efrati.

În total, aproximativ 15.000 de participanți au trăit magia filmului de animație la cea de-a 18-a ediție a festivalului. Publicul a fost invitat la rândul său să-și exprime preferințele. În urma voturilor spectatorilor, Premiul publicului a fost câștigat de scurtmetrajul Rosemary A.D. (After Dad), în regia lui Ethan Barrett. Spectatorii care au votat s-au înscris automat în tombola pentru un abonament complet la ediția din 2024. Premiul a fost câștigat, prin tragere la sorți, de Theodora Chirica.