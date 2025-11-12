Scriitorul franco-algerian Boualem Sansal a fost graţiat de preşedintele Algeriei şi va fi transferat în curând în Germania

Scriitorul franco-algerian Boualem Sansal, încarcerat de un an în Algeria şi aflat în centrul unei grave crize diplomatice între Alger şi Paris, a fost graţiat şi va fi transferat în Germania pentru îngrijiri medicale, relatează AFP, transmite Agerpres.

Preşedintele algerian Abdelmadjid Tebboune „a răspuns favorabil” unei cereri a omologului său german Frank-Walter Steinmeier, „privind acordarea unei graţieri pentru Boualem Sansal”, a anunţat miercuri preşedinţia algeriană într-un comunicat oficial.

„Această cerere i-a reţinut atenţia din cauza naturii sale şi a motivelor sale umanitare”, a adăugat preşedinţia, precizând că „statul german se va ocupa de transferul şi tratamentul” lui Boualem Sansal.

Frank-Walter Steinmeier a cerut luni ca Boualem Sansal, care ispăşeşte o pedeapsă de cinci ani închisoare, să fie graţiat şi să beneficieze de îngrijiri în Germania „având în vedere vârsta sa avansată şi starea sa de sănătate fragilă”.

Familia sa şi-a exprimat în mai multe rânduri îngrijorarea pentru starea de sănătate a romancierului şi eseistului de 81 de ani, tratat pentru cancer la prostată. Franţa cere de luni de zile un „gest umanitar” în cazul său.

Pe 1 iulie, Curtea de apel din Alger a confirmat o pedeapsă de cinci ani de închisoare pronunţată în primă instanţă pe 27 martie, Sansal fiind acuzat de atingere adusă „unităţii naţionale” după declaraţiile din octombrie 2024 către media franceză de extremă dreapta Frontieres, pentru care a afirmat că Algeria a moştenit sub colonizare franceză regiuni din vestul Algeriei precum Oran şi Mascara, care anterior ar fi aparţinut Marocului.

Într-un lung interviu acordat în septembrie, preşedintele algerian a evocat posibilitatea de a efectua o vizită în Germania la sfârşitul lui 2025 sau la începutul lui 2026. Nicio dată concretă nu a fost între timp avansată.

Abdelmadjid Tebboune a beneficiat de îngrijiri medicale în Germania timp de trei luni de zile, după ce a contactat COVID între sfârşitul lui 2020 şi începutul lui 2021.

Figură de prim plan al literaturii francofone nord-africane, Boualem Sansal este cunoscut pentru criticile sale asupra autorităţilor algeriene şi a islamiştilor. El a obţinut cetăţenie franceză în 2024.

Încarcerarea lui Boualem Sansal a înveninat o dispută între Paris şi Alger declanşată în iulie 2024 de recunoaşterea de către Franţa a unui plan de autonomie „sub suveranitate marocană” pentru Sahara Occidentală. Acest teritoriu, considerat unul neautonom de ONU, face obiectul unui conflict de 50 de ani între Maroc şi separatiştii din Polisario, susţinuţi de Alger.

De peste un an, relaţiile dintre Paris şi Alger sunt afectate o criză diplomatică fără precedent, care s-a soldat cu expulzarea de funcţionari, rechemarea ambasadorilor şi restricţii asupra vizelor diplomatice, notează AFP.