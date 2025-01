Schimbările climatice îşi arată „colţii” prin creşterea costurilor catastrofelor naturale, avertizează cel un important grup de reasigurări din lume

Uraganele, furtunile, inundaţiile şi alte dezastre naturale de anul trecut au provocat companiilor de asigurări din întreaga lume pierderi estimate la 140 de miliarde de dolari, ceea ce face din 2024 al treilea cel mai costisitor an pentru sectorul asigurărilor, a anunţat joi grupul german de reasigurări Munich Re, informează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Suma anuală calculată de Munich Re este mai mare decât cea de 106 miliarde dolari înregistrată în 2023 şi peste prognoza de 135 de miliarde de dolari publicată luna trecută de rivalul elveţian Swiss Re.

De asemenea, pierderile economice totale provocate de catastrofele naturale s-au ridicat la 320 de miliarde de dolari în 2024, în creştere cu 19% faţă de pierderile de 268 miliarde de dolari înregistrate în 2023, a calculat grupul german Munich Re, a cărui estimare este mai mare decât cea de 310 miliarde de dolari avansată de Swiss Re.

Munich Re, cel mai mare grup de reasigurări din lume, a subliniat că aceste evoluţii arată că „schimbările climatice îşi arată colţii”, pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească, ceea ce contribuie la fenomene meteo extreme mai frecvente.

„Record după record. Forţa distructivă a schimbărilor climatice devine din ce în ce mai evidentă”, a declarat Thomas Blunck, membru al echipei manageriale de la Munich Re.

Grupul german a precizat că 2024 a fost al treilea cel mai costisitor an din istorie pentru companiile de asigurări din întreaga lume după 1980. Singurii ani mai costisitori pentru sectorul asigurărilor au fost 2005, an marcat de uraganul Katrina care a devastat New Orleans, şi 2017, când au fost înregistrate trei mari uragane: Harvey, Irma şi Maria.

În 2024, cele mai costisitoare catastrofe naturale au fost uraganele Helene şi Milton, care au lovit SUA şi au provocat împreună companiilor de asigurări pierderi de 41 miliarde de dolari. În Europa, inundaţiile din Valencia, Spania, au provocat pierderi economice totale de 11 miliarde de dolari, din care 4,2 miliarde de dolari companiilor de asigurări.

Bilanţul uman al catastrofelor naturale din 2024 rămâne unul ridicat, în condiţiile în care aproximativ 11.000 de persoane şi-au pierdut viaţa. Cele mai multe decese au fost provocate de taifunul Yagi, care a devastat Asia de Sud-Est în luna septembrie, provocând 851 de decese.

Chiar dacă se concentrează pe ce s-a întâmplat în 2024, raportul Munich Re vine într-un moment în care zeci de mii de oameni sunt evacuaţi din casele lor pe măsură ce incendiile de vegetaţie devastează mari zone din Los Angeles. „Nimeni nu este cu adevărat ferit de consecinţele schimbărilor climatice”, a subliniat Tobias Grimm, climatologul şef de la Munich Re.