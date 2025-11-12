Scandalul BBC se întinde și în sport: corporația britanică e acuzată că a ignorat avertismentele ziaristelor din redacție despre atitudinea părtinitoare în favoarea persoanelor transgender în probele sportive feminine

Corporația britanică de media publică BBC este acuzată că a ignorat în ultimii cinci ani avertismentele venite din partea propriilor ziaristelor cu privire la atitudinea părtinitoare pro-transgender în știrile sportive, transmite The Telegraph. Conducerea BBC a fost informată că știrile pozitive despre sportivii controversați au ignorat orice efect negativ asupra sportului feminin.

The Telegraph a relatat că mai multe ziariste BBC și-au exprimat îngrijorările în redacție în ultimii cinci ani, simțindu-se ignorate de BBC și incapabile să contrazică poziția de susținere a identității transgender, în ciuda avertismentelor specialiștilor că prezența în probele feminine a bărbaților care susțin că sunt femei influențează negativ competițiile.

Ziaristele BBC au contestat și faptul că BBC numea concurenții de sex biologic masculin ”femei transgender” și au arătat că acest lucru încalcă chiar ghidul intern al BBC.

Printre sportivii controversați aflați în centrul dezbaterii privind sportivii transgender în sportul feminin se numără Lia Thomas (înot), Laurel Hubbard (haltere), Imane Khelif (box) și Austin Killips (ciclism).

Acuzațiile vin în contextul în care o interdicție a femeilor transgender în sporturile olimpice este tot mai aproape și se așteaptă să fie implementată pentru Jocurile de la Los Angeles 2028.

Comitetul Olimpic Internațional (CIO), sub noul președinte Kirsty Coventry, poartă discuții privind o schimbare drastică de politică ce ar împiedica sportivi precum Hubbard să mai concureze la Jocurile Olimpice.

Raportarea BBC la problemele transgender în sport a fost supusă unui control sporit. Numirea lui Alex Kay-Jelski în funcția de director al BBC Sport anul trecut a atras critici, deoarece acesta scrisese anterior un articol în The Times în 2019 în care afirma că Martina Navratilova, campioană la Wimbledon de nouă ori, și înotătoarea olimpică Sharron Davies nu erau „experte” în problema trans din sportul feminin.

Atât Navratilova, cât și Davies s-au opus în mod repetat participării bărbaților biologici în competițiile feminine.

Dezvăluirile adâncesc criza de imagine a BBC după scandalul trucării unui documentar despre Donald Trump și cel al reportajelor părtinitoare pro-organizația teroristă Hamas.

Șefii executivi ai BBC și BBC News au demisionat ca urmare a acestor scandaluri.