Scandal în Turcia. Jose Mourinho, acuzat de declarații rasiste: „Au sărit ca maimuțele”, a spus tehnicianul făcând referire la banca de rezerve a lui Galatasaray

Jose Mourinho a provocat un adevărat scandal după derbiul dintre Galatasaray și Fenerbahce (încheiat 0-0) după ce a spus despre jucătorii echipei gazdă care se aflau pe banca de rezerve că „au sărit ca maimuțele”. Galata l-a acuzat de rasism și a precizat că va „iniția proceduri penale”.

Dacă pe teren a fost egalitate în derbiul Turciei, după meci lucrurile au degenerat.

La conferința de presă de după partidă, Jose Mourinho a spus, printre altele, că jucătorii de pe banca de rezerve a gazdelor „au sărit ca maimuțele”, informează BBC.

Declarația nu a rămas fără urmări, Galatasaray acuzându-l pe tehnicianul lusitan de „declarații rasiste”.

Mai mult decât atât, Galata îl da va în judecată pe „The Special One”.

Galatasaray a plusat și a spus că va face plângere până și la UEFA și la FIFA pentru comportamentul afișat de Jose Mourinho după derbiul dintre Galatasaray și Fenerbahce.

Fost antrenor la Chelsea, Real Madrid, Manchester United și Tottenham (printre altele), Mourinho mai este criticat și pentru faptul că de când a venit în Turcia vorbește în termeni foarte duri despre arbitrajul din această țară.

„De la începutul funcțiilor sale manageriale în Turcia, antrenorul lui Fenerbahce, Jose Mourinho, a emis în mod persistent declarații defăimătoare la adresa poporului turc. Astăzi, discursul său a escaladat dincolo de simple comentarii imorale într-o retorică inumană fără echivoc”, au mai precizat oficialii celor de la Galatasaray.

Partida de luni a fost arbitrată de slovenul Slavko Vincic, după ce cele două mari rivale au cerut arbitraj străin.

În vârstă de 62 de ani, Jose Mourinho a precizat înainte de derbiul de luni că este foarte bine că duelul va fi arbitrat de străini, ținând cont de mediul „toxic” existent în Turcia.

După 24 de etape disputate, Galatasaray este lider în Turcia, cu 64 de puncte acumulate. Fenerbahce se găsește pe doi, cu 58 de puncte. Podiumul este completat de Samsunspor, cu 46 de puncte.

