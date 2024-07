Sărbătoarea NATO de la Washington, umbrită de posibila revenire a lui Trump la Casa Albă/ Unii diplomați spun că patru ani cu Trump nu înseamnă sfârșitul NATO

Liderii statelor membre NATO sosesc la Washington în această săptămână cu intenția de a aprofunda sprijinul pentru Ucraina, dar se vor confrunta cu un alt tip de provocare: cum să abordeze posibila revenire la Casa Albă a fostului președinte american Donald Trump, scrie Reuters.

Gazda summitului, Joe Biden, a eșuat la dezbaterea televizată din 27 iunie și l-a ajutat pe Trump să crească în sondaje înainte de alegerile din 5 noiembrie, care ar putea bulversa politica externă a Washingtonului.

Liderii NATO se confruntă, de asemenea, cu incertitudinea politică din Europa, cu paralizia care se prefigurează în Franța după câștigurile partidelor de stânga și de extremă dreapta și cu o coaliție a cancelarului german Olaf Scholz slăbită după rezultatul din alegerile pentru Parlamentul European.

Summitul NATO, care începe marți, a fost menit să sărbătorească cea de-a 75-a aniversare a unei alianțe din epoca Războiului Rece, care și-a găsit un nou scop în opoziția față de invazia președintelui rus Vladimir Putin în Ucraina.

„Teoria Casei Albe era că (summitul NATO) va arăta marile puncte forte ale lui Biden, și anume că el înțelege aceste lucruri”, a declarat Daniel Fried, fost diplomat de top pentru Europa al Departamentului de Stat al SUA.

„Dar dezbaterea a dat totul înapoi. Politica va eclipsa acest lucru.”

În timp ce o mare parte a atenției se va concentra asupra lui Biden, pe fondul apelurilor din ce în ce mai numeroase din propriul său partid de a se da la o parte, delegații vor avea o agendă plină, axată pe ajutorul militar și financiar pentru Ucraina și pe oferirea unor căi către o eventuală aderare a Kievului la NATO.

Șeful NATO, Jens Stoltenberg, vorbind în cadrul unei conferințe de presă premergătoare summitului la sediul NATO din Bruxelles, a recunoscut că summiturile NATO au loc întotdeauna într-un context politic intern. Dar el a adăugat: „Ce pot face eu și ce poate face NATO este să ne concentrăm pe substanța NATO. Și este exact ceea ce vom face”.

Administrația Biden a proiectat, de asemenea, încredere.

Un oficial de rang înalt al administrației Biden, care a informat reporterii vineri, înaintea summitului, a declarat că aliații au recunoscut munca lui Biden pentru „revigorarea alianței NATO, inclusiv extinderea acesteia, făcând-o mai capabilă”.

„Liderii străini l-au văzut pe Joe Biden de aproape și personal în ultimii trei ani. Ei știu cu cine au de-a face”, a declarat oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului.

Trump 2.0?

Perspectiva unui al doilea mandat al lui Trump alarmează multe dintre cele 32 de țări membre ale NATO, având în vedere criticile sale frecvente la adresa alianței transatlantice, atât în timpul mandatului, cât și în afara acestuia.

Trump a sugerat că nu ar apăra membrii NATO care nu îndeplinesc obiectivul alianței privind cheltuielile de apărare de 2% din PIB-ul fiecărui membru dacă ar fi atacați militar și, de asemenea, a pus la îndoială valoarea ajutorului acordat Ucrainei.

Având în vedere că summitul va avea loc cu doar câteva zile înainte de convenția republicană care îl va desemna pe Trump drept candidat prezidențial al partidului, oficialii NATO intenționează să sublinieze în fața audienței americane că membrii săi își sporesc cheltuielile de apărare.

„Europenii vor trebui să fie curajoși și să sărbătorească NATO, să sărbătorească faptul că 23 dintre cei 32 de membri au atins sau au depășit ținta de cheltuieli de 2% în acest an”, a declarat Joern Fleck, director senior al Centrului Europa din cadrul Atlantic Council.

Solicitat pentru comentarii, un purtător de cuvânt al campaniei Trump a declarat: „Am avut patru ani de pace și prosperitate sub președintele Trump, dar Europa a văzut moarte și distrugere sub Obama-Biden și acum mai multă moarte și distrugere sub Biden. Președintele Trump i-a făcut pe aliații noștri să își mărească cheltuielile NATO cerându-le să plătească”.

În ciuda îngrijorărilor, unii diplomați au subliniat că patru ani de Trump ca președinte în perioada 2017-2021 nu înseamnă sfârșitul NATO.

„Cred că putem găsi modalități de a lucra cu Trump 2.0 așa cum am lucrat cu 1.0. Abordarea este diferită față de lucrul cu Biden, asta este evident. Dar nu este nimic care să nu poată fi făcut. De aceea există diplomația”, a declarat un înalt diplomat NATO la Bruxelles.

„Punte” către aderare

Pentru Ucraina, care se confruntă cu atacuri susținute ale forțelor ruse asupra orașelor sale, miza este mare.

Liderii NATO sunt așteptați să aprobe o inițiativă prin care alianța va coordona livrările de arme și instruirea forțelor ucrainene care luptă împotriva invaziei Rusiei.

Oficialii americani au declarat că Ucraina ar putea primi, de asemenea, „vești bune” la summit în ceea ce privește apelul său pentru mai multe sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

Unii membri au semnat, de asemenea, acorduri bilaterale cu Ucraina și sunt așteptați să vorbească despre aceste angajamente într-o demonstrație de coeziune, potrivit diplomaților.

Ucraina dorește, în cele din urmă, să devină membră a NATO pentru a se proteja de viitoarele atacuri ale Rusiei, dar noii membri trebuie să fie aprobați de toți cei 32 de membri ai alianței, dintre care unii se feresc să provoace un război direct cu Rusia.

Moscova consideră NATO drept un vehicul pentru dominația SUA și a acuzat alianța că se întoarce la mentalitatea Războiului Rece.

Oficialii americani au declarat că summitul va oferi Ucrainei o „punte către aderare”, care ar include noul efort al NATO de a coordona livrările de arme și instruirea.

Unii membri doresc ca alianța să clarifice faptul că Ucraina se îndreaptă spre NATO „ireversibil” și doresc ca declarația care va rezulta în urma summitului să depășească promisiunea făcută anul trecut de alianță, conform căreia „viitorul Ucrainei este în NATO”. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat la summit și diplomații se așteaptă ca acesta să participe.