Şapte ani de închisoare pentru asasinul de 15 ani al senatorului Miguel Uribe, favorit al dreptei pentru alegerile prezidenţiale din Columbia

Adolescentul de 15 ani care a tras asupra senatorului şi precandidatului la preşedinţia Columbiei Miguel Uribe Turbay pe 7 iunie, rănindu-l mortal, a fost condamnat miercuri la şapte ani de închisoare, a anunţat parchetul, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Va trebui să petreacă şapte ani de detenţie într-un centru de îngrijiri specializat” pentru minori şi nu va fi transferat într-o închisoare pentru adulţi până când nu va împlini 18 ani, potrivit acestei surse.

Favorit al dreptei pentru alegerile prezidenţiale din 2026, Miguel Uribe Turbay, în vârstă de 39 de ani, a fost împuşcat în cap de două ori în timpul unui miting electoral la Bogota. El a murit pe 11 august în urma rănilor suferite, în pofida faptului că a fost supus mai multor operaţii.

Autorităţile apreciază că în spatele morţii sale se află o gherilă, ceea ce a redeşteptat amintirea anilor 1980 şi 1990. Cinci candidaţi la preşedinţie au fost asasinaţi atunci în ţară, care era măcinată de un val de violenţe.

Rapid arestat, tânărul atacator, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost inculpat la începutul lui august pentru „tentativă de crimă” şi „port ilegal de armă”.

Aceste fapte nu au putut fi reîncadrate după moartea lui Uribe Turbay, în conformitate cu legea columbiană, aşa că adolescentul a fost judecat pentru tentativă de crimă şi nu pentru omucidere.

El este suspectat că ar fi fost folosit de alţi comanditari pentru a comite crima.

Avocatul lui Miguel Uribe Turbay, Victor Mosquera, a comentat pe reţeaua X că „minorul a primit una dintre cele mai grele pedepse” posibile.

„Respectăm această decizie, dar această pedeapsă nu va fi niciodată la înălţimea vieţii pe care a luat-o, nici a durerii pe care a provocat-o. Această lege încurajează criminalii să folosească minori fără a risca sancţiuni reale şi efective”, a adăugat el.

Pe 5 iulie, poliţia columbiană a anunţat arestarea presupusului organizator al atentatului, Jose Arteaga Hernandez, şeful unei grupări criminale din capitală.

Avocatul lui Uribe a apreciat că atentatul a fost comandat în culise de o „organizaţie structurată”, având „antecedente de atacuri asupra liderilor politici de dreapta”.

Autorităţile au desemnat gruparea „Segunda Marquetalia”, disidentă din defuncta gherilă marxistă FARC, drept probabil comanditar al atacului.

Miguel Uribe Turbay, membru al Centrului democratic al fostului preşedinte de dreapta Alvaro Uribe (2002-2010), cu care nu are nicio legătură de rudenie, şi-a anunţat intenţia de a participa la alegerile prezidenţiale din mai 2026.

El se opunea acordului de pace care a dus la dezarmarea FARC în 2016 şi era promotorul unei politic axate pe lupta împotriva traficului de droguri.

Atentatul s-a produs pe 7 iunie la un miting dintr-un cartier popular din capitală. În înregistrările video se poate vedea cum Miguel Uribe Turbay se prăbuşeşte în sânge în plin discurs, în timp ce din public se aud strigăte panicate.

Minorul a tras de trei ori asupra lui, lovindu-l de două ori în cap. Gărzile de corp ale lui Uribe l-au rănit la picior în timp ce încerca să fugă de la locul atacului.

După asasinat, tatăl senatorului, Miguel Uribe Londono, în vârstă de 79 de ani, a decis să candideze în locul său din partea dreptei în alegerile din 2026.

Mama lui Miguel Uribe Turbay, jurnalista Diana Turbay, a fost ea însăşi asasinată în 1991, în timp ce se afla în mâinile baronului drogurilor Pablo Escobar.

Pe 21 august, atacuri comise de grupări armate s-au soldat cu 19 morţi şi zeci de răniţi la Cali în apropiere de Medellin, preşedintele Gustavo Petro fiind criticat pentru strategia sa de dialog, în locul unui război frontal.