„Să știți că Israelul este alături de voi”: Netanyahu transmite un mesaj direct “nobilului popor persan”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj direct către poporul iranian, în timp ce campania țării sale continuă împotriva grupărilor Hamas, Hezbollah și Houthis, susținute de Iran, potrivit BBC.

Într-un videoclip de trei minute postat pe X, Netanyahu îi acuză pe liderii Iranului că țin discursuri despre apărarea Gazei și a Libanului, dar că „în fiecare zi acest regim scufundă regiunea noastră mai adânc în întuneric și mai adânc în război”.

„Nu există niciun loc în Orientul Mijlociu unde Israelul să nu poată ajunge, nu există niciun loc unde să nu mergem pentru a ne proteja poporul și țara”, a avertizat el.

„Cu fiecare moment care trece, regimul vă aduce pe voi, nobilul popor persan, mai aproape de abis”, a continuat premierul israelian.

Netanyahu a afirmat că atunci când Iranul va fi „în sfârșit liber” – afirmând că acest moment va veni „mult mai repede decât cred oamenii” – atunci totul va fi diferit și cele două națiuni vor trăi în pace.

„Iranul va prospera ca niciodată înainte”, a continuat el, adăugând: „Nu lăsați un mic grup de teocrați fanatici să vă strivească speranțele și visele. Meritați mai mult”.

„Poporul iranian trebuie să știe că Israelul este alături de voi. Fie ca împreună să cunoaștem un viitor de prosperitate și pace”, a mai spus Netanyahu.

The people of Iran should know – Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2024