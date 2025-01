S-a surpat pământul pe liniile de cale ferată, lângă Gara de Nord Timişoara / Primăria construiește în zonă un pasaj subteran / Trafic feroviar perturbat

Primăria Timişoara realizează lucrări pentru construirea unui pasaj pe sub liniile de cale ferată, lângă Gara de Nord din Timişoara. În această perioadă are loc o împingere a unei piese de beton pe sub liniile de cale ferată, iar în urma acestei operaţiuni s-a surpat pământul chiar pe liniile de cale ferată. Traficul feroviar este perturbat, transmite News.ro.

Reprezentanţii CFR Infrastructură Timişoara au cerut Primăriei Timişoara să găsească rapid o soluţie împreună cu specialiştii firmei care construieşte pasajul.

”În 26.01.2025, după o etapă de împingere a chesonului (piesa de beton – n.r.), a apărut o surpare a terenului între liniile CF Rampă Veche şi CF Rampă Mare. În 27.01.2025 s-a întrunit o comisie mixtă formată din Antreprenor, Beneficiar, Supervizor, reprezentanţii CNCFR SA – SRCF Timişoara, pentru a stabilii condiţiile de lucru în siguranţă a execuţiei pasajului. Lucrările de împingere a chesonului se vor relua după emiterea de către Proiectant a soluţiei de remediere, inclusiv a condiţiilor de execuţie cu perturbarea minimă a traficului feroviar”, au transmis, marţi, reprezentanţii CFR Infrastructură Timişoara.

Potrivit acestora, în urma surpării terenului pe zona liniei de garare în remiza SC Regio Călători SA, au existat perturbări în circulaţia feroviară.

Circulaţia afectată de incident este reluată parţial în acest moment

Pornită la începutul lunii decembrie a anului trecut, operaţiunea de împingere a structurii de beton de la Pasajul Solventul din Timişoara a fost acum oprită până la găsirea unei soluţii.

Conform graficului, chesonul, care arată precum o casetă, de 70 de metri lungime şi 28 lăţime, trebuie să străpungă pământul de sub cele 10 linii de tren, spre Calea Bogdăneştilor. Cu ajutorul preselor hidraulice, structura împinge pământul la 2 metri sub calea ferată, iar acesta este excavat, în partea cealaltă, cu ajutorul utilajelor. Tehnica de străpungere a pământului, cu tot cu ”tunel”, trebuia să nu afecteze circulaţia feroviară.

Încă de la pornirea operaţiunii, reprezentanţii Primăriei Timişoara se arătau optimişti că, la vară, Pasajul Solventul ar putea fi traversat cu maşina, cu bicicleta sau pe jos. Tramvaiele, însă, vor trece prin pasaj abia peste câţiva ani, pentru că mai trebuie construit un pod peste Bega. Este aşteptată demararea licitaţiei pentru găsirea unei firme care să-l proiecteze şi să-l construiască.

Pasajul Solventul ar fi trebuit să fie gata în ianuarie 2024, dar reprezentanţii primăriei speră să îl finalizeze în acest an.

Construcţia Pasajului Solventul costă 132 de milioane de lei, din care 89 de milioane de lei de la bugetul local şi 43 de milioane de la Guvern, prin Programul Naţional de Investiţii ”Anghel Saligny”.