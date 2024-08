S-a lansat Viagra pe femei / Ce conține medicamentul / Compania Hello Cake: ”Miliarde de dolari au fost investite în tratamente medicale pentru bărbați, însă pentru soluțiile feminine nu s-a investit atât de mult”

Compania Hello Cake, un start-up de patru ani care vinde prezervative și lubrifianți, deschide noi drumuri în categoria bunăstării sexuale: medicamente pentru disfuncțiile sexuale feminine, informează BoF, site-ul dedicat știrilor de business din lifestyle.

Compania cu sediul în Los Angeles a anunțat marți o nouă linie de medicamente eliberate pe bază de rețetă care include o tabletă și o cremă topică formulată pentru a crește fluxul sanguin pentru sensibilitatea vaginală.

Crema, denumită 0-Cream, conține sildenafil, același ingredient activ găsit în Viagra. Aceste noi produse, care vizează reducerea apetitului sexual și creșterea excitației sexuale în rândul femeilor, vin după intrarea mărcii în domeniul farmaceutic anul trecut, când a lansat medicamente pe bază de rețetă pentru disfuncția erectilă.

Hello Cake se alătură unei liste din ce în ce mai mari de startup-uri din domeniul sănătății disruptive, inclusiv compania de tele-sănătate pentru femei Wisp, marca de sănătate sexuală Maude și producătorul de suplimente Olly, pentru a oferi medicamente pentru disfuncții sexuale pentru femei.

Potrivit McKinsey, piața de wellness din SUA are o valoare estimată la 480 de miliarde de dolari și se preconizează că va crește cu 5-10% anual. Sănătatea femeilor se află în fruntea motorului acestei creșteri, iar produsele de sănătate sexuală au fost al doilea cel mai achiziționat produs în 2023, după îngrijirea menstruală, potrivit unui studiu McKinsey realizat în august anul trecut, relatează BoF.

„Miliarde de dolari au fost investite în tratamente medicale pentru bărbați, însă pentru soluțiile feminine nu s-a investit atât de mult și su fost trecute cu vederea”, a declarat Hello Cake Mitch Orkis, co-fondator Hello Cake. Acesta a adăugat că doar două medicamente au fost aprobate de Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente pentru tratamentul disfuncțiilor sexuale feminine, inclusiv Addyi, o pastilă zilnică care costă 742 de dolari pentru o lună, și Vyleesi, un injectabil care costă aproximativ 1 000 de dolari pe doză. Dar, ambele oferte ale Hello Cake costă 54 de dolari pentru șase doze.

Orkis a fondat Hello Cake împreună cu partenerul de afaceri Hunter Morris în mijlocul pandemiei cu o misiune principală: să-i determine pe oameni să facă mai mult sex.

Lansarea de către companie a medicamentelor pe bază de rețetă a fost determinată de feedback-ul consumatorilor, a spus el. Atunci când Hello Cake a lansat un sondaj de consum anul trecut, 60% dintre respondenți au declarat că principala lor problemă în dormitor a fost o nepotrivire a dorințelor sexuale.

„Nu am avut intenția de a lansa medicamente atunci când am început Hello Cake, dar ne ascultăm clienții și le oferim ceea ce își doresc”, a spus Orkis. „De asemenea, a avut sens ca model de afaceri. Există marje de profit foarte mari și medicamente care chiar ajută la alimentarea creșterii apetitului sexual în general.”

De la lansarea medicamentelor cu prescripție anul trecut, o treime din veniturile Hello Cake au provenit din prescripții. Se așteaptă ca produsele farmaceutice să reprezinte 50% din totalul veniturilor în următorii câțiva ani.

În ceea ce privește medicamentele destinate femeilor, investitorii și fondatorii din domeniul farmaceutic al sănătății sexuale speră să reproducă succesul Viagra, care a generat vânzări de peste 400 de milioane de dolari în primele trei luni.

Medicamentele Hello Cake pentru disfuncții sexuale feminine nu sunt reglementate de FDA. Acest lucru se datorează faptului că FDA nu aprobă medicamentele compuse, iar compania utilizează o formulă compusă cu ingrediente deja aprobate de FDA pentru utilizări similare, inclusiv oxitocină, un hormon asociat cu reducerea stresului și atașamentul emoțional; Icitrulină, un aminoacid care promovează creșterea fluxului sanguin; și tadalafil, un medicament aprobat de FDA utilizat în mod obișnuit pentru tratarea impotenței și disfuncțiilor sexuale masculine.

Acesta pune pacienții în legătură cu medicii care prescriu aceste medicamente și cu farmaciile autorizate să modifice și să amestece ingredientele pentru nevoile fiecărui pacient în parte.

„Deoarece tratamentele pentru disfuncțiile sexuale feminine sunt atât de noi, va fi nevoie de o cantitate enormă de educație”, a spus Orks. „Suntem destul de norocoși să ne aflăm într-o poziție care ne permite să ne acordăm timpul și fondurile necesare pentru a educa oamenii și pentru a le readuce viața sexuală în sincronizare”, conform BoF.