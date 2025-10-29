G4Media.ro
S-a finalizat noua metodologie de evaluare a medicamentelor / Ministrul Sănătății susține…

S-a finalizat noua metodologie de evaluare a medicamentelor / Ministrul Sănătății susține că va schimba modul de stabilire a prețurilor, de punere pe piaţă şi de acces la medicaţie în România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că a fost finalizată noua metodologie de evaluare a medicamentelor (HTA) şi şi-a manifestat speranţa ca, până la finalul anului, să fie realizată forma legislativă care va schimba la 180 de grade modul de stabilire de preţuri, de punere pe piaţă şi de acces la medicaţie în România, transmite Agerpres.

Ministrul Sănătăţii a participat miercuri la Forumul Inovaţiei în Sănătate cu tema „Inovaţia farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa pentru un acces mai bun al pacienţilor români la terapiile inovative”, organizat de Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

„S-a finalizat noua metodologie HTA, adică noua metodologie de preţuri şi de aprobare şi reaprobare şi de punere pe piaţă şi de acces la medicamente indiferent de forma lor. Acum, împreună cu ARPIM şi împreună cu celelalte organizaţii care reprezintă industria, suntem în discuţii. Iniţial erau mai tensionate, acum am văzut că sunt tot mai echilibrate şi mai constructive pentru a avea până la finalul acestui an forma legislativă nouă care va schimba, zic eu, la 180 grade modul de evaluare de preţuri, de punere pe piaţă şi de acces la medicaţie în România. Cred că vorbim deja de o reformă importantă în această zonă care va pune preţ inclusiv pe accesul timpuriu, pe accesul precoce la molecule şi, sigur, ne dorim cu toţii să scurtăm acest timp”, a transmis ministrul.

El a precizat că este vorba despre un proiect realizat împreună cu Banca Mondială care a durat aproape doi ani, fiind demarat în 2023.

„Preia mult din directivele europene. Ne aliniem cumva cu statele membre din Uniunea Europeană”, a explicat Alexandru Rogobete.

