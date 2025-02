S-a dat startul construcției metroului în Cluj / Se fac lucrări de consolidare în zona stației 2 din comuna Florești

Construcția metroului de la Cluj a început marți, cu lucrările de consolidare a dealului aflat în zona stației 2 din comuna Florești, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Interventiile se fac pentru prevenirea aparitiei unor alunecari de teren. Solutia propusa previne constructia de piloti forati care vor fi amenajati si in alte zone de pe traseul metroului, unde se impune stabilizarea terenului.

Consolidarea dealului din Floresti, in zona unde metroul va intra in subteran, este primul obiectiv pe care il au constructorii, inainte de inceperea sapaturilor.

Dealul, aflat la aproximativ 30 de metri de statia 2, va fi stabilizat cu piloti forati, a caror constructie trebuie terminata pana in a doua jumatate a lunii martie.

Primarul Emil Boc precizeaza ca, fara masuri suplimentare de precautie, cartitele creeaza trepidatii care pot duce la alunecari de teren. In paralel cu amenajarea pilotilor forati de la statia Teilor din Floresti, constructorul realizeaza si alte lucrari care vor fi gata inainte de inceperea sapaturii la tunelul metroului.

Emil Boc a dezvaluit ca spre sfarsitul lunii viitoare se va sti si momentul cand cartitele vor intra in pamant. Termenul initial pentru intrarea utilajelor in subteran era luna aprilie a acestui an.

Anul trecut, pentru proiectul metroului de la Cluj s-au platit aproximativ 230 de milioane de euro, adica aproximativ 10% din proiect. Banii au fost folositi pentru exproprieri si decontari catre constructor.