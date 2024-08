Ryan Reynolds, starul din “Deadpool”, cu patru copii acasă: ”A fi tată este cea mai mare superputere”

Ryan Reynolds știe că a avea copii poate deveni puțin nebunesc uneori, dar starul din “Deadpool & Wolverine” oferă câteva sfaturi solide părinților din toată lumea, arată CNN.

Reynolds, care are patru copii cu actrița Blake Lively, a apărut în episodul de săptămâna aceasta al podcastului “Not Skinny but Not Fat” și a spus că cel mai bun sfat al său este să “îmbrățișați pur și simplu haosul”, pentru că nu va dura pentru totdeauna.

Cei doi s-au căsătorit în 2012 și au trei fiice – James (9), Inez, (7) și Betty (4). În 2023 a venit al patrulea copil.

“Blake spune întotdeauna că toți sunt sub acoperișul nostru acum”, arată Reynolds. “Le avem pe toate și acesta este un lucru trecător. Nu este o resursă infinită. Deci, îmbrățișează haosul”.

Acesta a continuat să spună că în acest moment, casa lor poate fi întotdeauna o mizerie, somnul poate fi rar și “din două în două zile” simte provocările de a menține totul în același loc. Dar, a spus el, “gândește-te doar la ce ai oferi peste 40 de ani sau 30 de ani pentru a te întoarce și a te bucura de acest moment”.

Reynolds a spus că întâlnirea, căsătoria și întemeierea unei familii cu Lively au avut un impact profund asupra modului în care a făcut el de atunci alegerile în viață.

“Fiecare decizie pe care am luat-o a fost mai îndrăzneață… pentru că aveam asta, cum ar fi: “Oh, dacă toate eșuează, încă mai am asta”, a spus el.

„A avea copii este oarecum minunat”, a adăugat Reynolds.

Și, deși poate juca rolul unui super-erou Marvel, el a spus că a fi tată este cea mai mare “superputere” a sa.