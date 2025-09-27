G4Media.ro
Rusia revendică ocuparea a trei sate în estul Ucrainei / Moscova susține…

Soldat ucrainean in transee
Sursa foto: Anatolii STEPANOV / AFP

Rusia revendică ocuparea a trei sate în estul Ucrainei / Moscova susține că a capturat aproximativ 0,8% din suprafaţa totală a Ucrainei de la începutul anului

Articole27 Sep 0 comentarii

Rusia a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde forţele Moscovei au avansat, relatează Agerpres, care citează AFP.

Armata rusă a anunţat într-un comunicat că a capturat localităţile Derilove şi Maiske din regiunea Doneţk, precum şi Stepove din regiunea Dnipropetrovsk.

Forţele ruse câştigă treptat teren în luptele aprige din regiunile devastate din estul Ucrainei.

Moscova a capturat aproximativ 0,8% din suprafaţa totală a Ucrainei de la începutul anului, conform Ministerului rus al Apărării.

Ucraina a anunţat, de asemenea, că o persoană a fost ucisă şi alte 12 rănite într-un atac aerian rusesc din cursul nopţii în regiunea Herson din sud-estul ţării, adăugând că un alt atac a avariat căi ferate din regiunea vecină Odesa.

Moscova a declarat că o rafinărie de petrol din regiunea rusă Ciuvaşia şi-a suspendat operaţiunile după un atac cu drone ucrainene în spatele liniei frontului.

Ca răspuns la atacuri, Ucraina vizează în mod regulat industriile militare şi complexurile energetice ruseşti, inclusiv rafinăriile de petrol.

Încercările diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie acum de al patrulea an, au eşuat, în contextul în care preşedintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea reuşi să-şi recupereze întreg teritoriul de la Rusia, care şi-a afirmat hotărârea de a continua ofensiva.

