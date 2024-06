Rusia a utilizat pentru prima oară în Ucraina o bombă aeriană de trei tone / Ținta ar fi fost o clădire care servea drept refugiu pentru soldați ucraineni – presă

Armata rusă a utilizat joi pentru prima oară o bombă glisantă de trei tone (FAB-3000) împotriva unui punct de concentrare a trupelor ucrainene în regiunea Harkov (nord-est), potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Forţele aerospaţiale ruse au utilizat pentru prima oară o bombă FAB-3000 cu modul de glisare şi control al zborului UMPK”, a declarat o sursă militară pentru agenţia oficială de presă rusă TASS.

Potrivit acesteia, ţinta a fost un imobil unde erau concentrate trupe inamice în localitatea ucraineană Lipţî, în apropiere de graniţa cu Rusia.

Today, #Russia used a #FAB3000 bomb with a UMPK module for the first time, dropping it on the village of Liptsy in the #Kharkiv region. #Ukraine pic.twitter.com/qyeeIJsT1w

— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) June 20, 2024