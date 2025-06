Rusia a retras bombardierele strategice „Lebăda albă” în Orientul Îndepărtat

În urma atacurilor cu drone Spiderweb ale Ucrainei asupra avioanelor strategice rusești în urmă cu o săptămână, Kremlinul a început să își disperseze bombardierele strategice TU-160 „Lebedele albe” (NATO: „Blackjack”) cât mai departe de Ucraina – inclusiv în Extremul Orient al Rusiei, scrie ziarul ucrainean Kyiv Post.

Proiectul ucrainean de analiză OSINT (open-source intelligence) AviVector a postat pe X o imagine din satelit care arată un bombardier strategic rusesc cu rază lungă de acțiune Tupelov Tu-160, staționat anterior pe aerodromul Belaia din regiunea Irkuțk, pe pista bazei aeriene Anadir / Ugolnîi. Baza aeriană este situată în peninsula Iakutia din regiunea autonomă Șukotka – la 6.750 de kilometri de frontiera ucraineană și la 660 de kilometri de Alaska.

🔻Satellite images of 🇷🇺 Anadyr Airbase as of June 7, 00:09 UTC

The airbase housed 2 Tu-160 (Blackjack).

After Ukrainian strikes on Russian airbases, Russia has dispersed its Tu-160 strategic bombers across multiple locations.

One of the Tu-160s from Belaya Airbase arrived at… pic.twitter.com/uvDaBbFyi1

— AviVector (@avivector) June 7, 2025