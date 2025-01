Ronnie O’Sullivan, marele absent de la Masters 2025 – Cei mai buni jucători de snooker ai lumii participă la turneul londonez care debutează duminică

Ediția din 2025 a Mastersului de snooker va avea loc în perioada 12-19 ianuarie la „Alexandra Palace” din Londra, iar la competiție vor participa cei mai buni 16 jucători de snooker din lume. Campionul en-titre este Ronnie O’Sullivan, dar „The Rocket” s-a retras în ultimul moment de la ediția din acest an.

După pauza de Crăciun, snookerul revine, iar Mastersul este prima competiție importantă din 2025. Turneul va fi transmis în direct în România de Eurosport și pe platforma Max.

Primii 16 jucători ai lumii se vor lupta pentru trofeul de la „Alexandra Palace”, aceasta fiind ediția cu numărul 51. Prima ediție a avut loc în 1975, atunci când John Spencer l-a învins pe Ray Reardon.

La ultima finală, cea din 2024, Ronnie O’Sullivan l-a învins cu 10-7 pe Ali Carter. A fost titlul cu numărul opt pentru cel supranumit „The Rocket”.

La Masters joacă cei mai buni jucători conform clasamentului mondial, doar primii 16 fiind acceptați.

