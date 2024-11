România debutează contra Japoniei la Billie Jean King Cup – Cine transmite la tv duelul

Echipa României joacă joi, 14 noiembrie, contra Japoniei la turneul final al Billie Jean King Cup, competiție care se dispută în Malaga, Spania.

În cazul unui succes contra Japoniei, pentru România ar urma un meci cu Italia în sferturi.

Componența echipei României pentru turneul final al Billie Jean King Cup 2024

De știut

Cum arată tabloul Billie Jean King Cup 2024

Turul întâi

Cum vor arăta sferturile

În semifinale, învingătoarea dintre Japonia / România și Italia va da peste învingătoarea dintre Cehia vs Spania / Polonia.

