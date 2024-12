Rolul important pe care Ferrari îl va avea la noua echipă din Formula 1

Ferrari va furniza motoarele şi cutiile de viteze pentru noua echipă Cadillac care va intra în Formula 1 din 2026, chestiune care trebuie să mai obţină aprobarea finală, a anunţat marţi producătorul italian, conform Reuters.

În prezent, Ferrari furnizează motoarele şi pentru Sauber, dar aceasta din urmă va deveni echipa producătorului Audi din 2026 în ceea ce va fi o nouă eră a motoarelor pentru Formula 1.

Ferrari a transmis că înţelegerea cu Andretti Formula Racing LLC a fost subiectul unei confirmări scrise din partea Federaţiei Internaţionale de Automobilism şi a Formulei 1 pentru ca înregistrarea din 2026 a fost acceptată şi aprobată.

Liberty Media a anunţat luna trecută o înţelegere pentru echipa susţinută de General Motors să devină cea de-a 11-a echipă înregistrată în Formula 1.

General Motors s-a înregistrat de asemenea la FIA ca producător de motoare pentru a deveni o echipă completă până la finalul deceniului.

Mario Andretti, ultimul campion mondial al SUA, în 1978, va fi director în consiliul echipei.

General Motors şi partenerii de la TWG Global au convenit să achite o taxă de acceptare, împărţită între cele zece echipe deja existente în competiţie, de circa 450 milioane de dolari pentru a asigura înregistrarea, potrivit surselor Formulei 1.

Ferrari furnizează de asemenea motoarele pentru echipa proprie şi pentru echipa americană Haas, transmite Agerpres.

Ferrari is pleased to announce that it has entered into an agreement with General Motors and TWG Global to supply the Cadillac Formula 1 Team with its power unit and gearbox starting in 2026.https://t.co/428P0qUEkw pic.twitter.com/vPjp3G17Qg

