Roger Waters le-ar fi spus fanilor să „se ducă dracului” / Acum Internetul și-a amintit de poziția sa pro-Palestina

Roger Waters le-ar fi spus fanilor să se ducă dracului la un concert live din Londra, în timp ce criticile se întețesc în legătură cu poziția sa pro-Palestina, scrie Euronews.

Roger Waters i-ar fi înfuriat pe fanii Pink Floyd în timpul unui spectacol recent la London Palladium.

Waters a fost programat să cânte în premieră live albumul său Dark Side of the Moon Redux, dar mulți dintre cei prezenți au plecat înainte de a se cânta vreo piesă.

Cofondatorul Pink Floyd, în vârstă de 80 de ani, se pare că le-a spus spectatorilor săi să „se ducă dracului” la concertul din 8 octombrie, ceea ce i-a determinat pe fani să plece la scurt timp după aceea.

Mulți dintre ei au venit așteptându-se ca fostul basist al trupei Floyd să cânte noua sa versiune a piesei The Dark Side of the Moon și au fost întâmpinați, în schimb, cu un setlist neașteptat, în care Waters a citit din memoriile sale, care urmau să fie publicate, „Dark Side Of The Moon: Memoirs Of A Lanky Prick”.

El a continuat să citească de pe laptop, oferindu-le fanilor notițe despre animalele sale de companie, inclusiv despre o rață pe nume Donald, despre care a discutat timp de 20 de minute.

Fanii de pe Reddit nu s-au sfiit să își împărtășească părerile despre spectacol. Unul a scris: „Nu cred că a fost anunțat dinainte că 50% din spectacol va fi Roger citind de pe un laptop. Cred că era perfect rezonabil să presupunem că va fi un concert complet… Dar cred că publicul avea tot dreptul să fie nemulțumit de prima jumătate a spectacolului. Știu că eu aș fi fost.”

Un altul a adăugat în mod amuzant: „Mă întreb cum ar fi reacționat acești oameni la un Andy Kaufmann Show?”.

Pe X, fostul Twitter, un alt fan a spus: „Am fost să urmăresc aseară la Londra Palladium concertul de refacere a lui Pink Floyd Dark Side of the Moon cu Roger Waters și pur și simplu nu am cuvinte să descriu acest lucru și nu într-un mod pozitiv. Ce narcisist egocentric este și când mă gândesc că am plătit bani buni pentru a-l vedea. Lecție învățată.”

Waters, acuzat de antisemitism în trecut

Controversatul artist a fost anchetat de poliția germană pentru că a purtat un trenci negru în stil nazist cu o banderolă roșie la concertele sale din Germania la începutul acestui an.

Acest lucru a determinat Departamentul de Stat al SUA să îl critice pe Waters și să descrie spectacolul său de la Berlin ca fiind „profund ofensator pentru poporul evreu”.

Muzicianul a susținut că segmentul a fost o declarație împotriva fascismului, a nedreptății și a bigotismului și a calificat criticile la adresa sa drept „neserioase și motivate politic”. El a negat toate acuzațiile de antisemitism.

Cu toate acestea, reacțiile de respingere nu s-au oprit, deoarece mulți au luat-o pe X pentru a ataca sprijinul documentat al lui Waters pentru Palestina, în urma lansării unui atac pe scară largă de către grupurile militante palestiniene conduse de Hamas împotriva Israelului din Fâșia Gaza, la 7 octombrie.

S-a raportat că Facebook a cenzurat fotografia în care Waters poartă un steag al Palestinei pe scenă, iar mai multe persoane s-au grăbit să îl reclame.

Cu toate acestea, câțiva au venit în apărarea artistului, afirmând că Waters a fost „un far” și că „nimeni nu a înfruntat ca el calomniile defăimătoare ale statului israelian și ale acoliților săi străini”.

LP-ul solo reimaginat al lui Roger Waters, The Dark Side Of The Moon Redux, îl vede pe acesta dând o nouă turnură, mai întunecată, clasicului din 1973 și coincide cu cea de-a 50-a aniversare a originalului. La acest album nu a lucrat niciun alt membru al emblematicei trupe de prog-rock.