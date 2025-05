Gisele Pelicot, printre finalistele pentru premiul Premiul Vigdis pentru emanciparea femeilor acordat de Consiliul Europei

Franţuzoaica Gisele Pelicot, organizaţia The Green Girls din Camerun şi Women of the Sun din Palestina sunt finalistele pentru Premiul Vigdis 2025 pentru emanciparea femeilor acordat de Consiliul Europei, a anunţat vineri organizaţia cu sediul la Strasbourg, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Premiul, lansat în 2023 împreună cu guvernul islandez şi aflat anul acesta la a doua ediţie, recompensează personalităţi şi iniţiative care promovează „emanciparea femeilor în toată diversitatea sa, în Europa şi în afara ei”, a precizat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei într-un comunicat, preluat de EFE.

Juriul, condus de preşedintele Adunării, Theodoros Rousopoulos, a ales-o pe Gisele Pelicot pentru „impactul său ca model de curaj” şi ca luptătoare „împotriva violenţei împotriva femeilor”.

Aceste virtuţi au fost demonstrate în procesul de mare vizibilitate din 2024 din sudul Franţei, în care fostul ei soţ şi aproape cincizeci de complici au fost condamnaţi pentru că au violat-o în timp ce ea era inconştientă din cauza medicamentelor administrate de fostul ei partener fără ştirea ei.

În ceea ce priveşte The Green Girls, Consiliul Europei a subliniat că organizaţia fondată de Monique Ntumngia oferă formare pentru peste 12.000 de femei şi fete în domeniul tehnologiei solare, al soluţiilor climatice bazate pe inteligenţă artificială şi al antreprenoriatului ecologic.

Women of the Sun, asociaţie palestiniană independentă, fondată de Reem Hajajreh, creează oportunităţi pentru femei de a intra în sectoare dominate de bărbaţi, precum politica, afacerile şi tehnologia. De asemenea, reuneşte femei palestiniene şi israeliene, facilitând dialogul şi încurajând înţelegerea reciprocă, au argumentat organizatorii atunci când au anunţat finaliştii.

Premiul, numit după Vigdis Finnbogadottir, preşedinte al Islandei între 1980 şi 1996, este dotat cu 60 000 de euro, o diplomă şi o statuetă.

Câştigătorul va fi anunţat la 23 iunie, în timpul deschiderii sesiunii plenare de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg.

Anul trecut, premiul a fost acordat Centrului pentru femei Irida din Grecia, un ONG care lucrează pentru a schimba vieţile femeilor care se confruntă cu sărăcia, excluziunea socială şi violenţa bazată pe gen.