„RIP TikTok USA” – Mesajul tenismenei Coco Gauff, scris pe obiectivul unei camere de la Australian Open

Coco Gauff a scris „RIP TikTok USA” și a desenat o inimă frântă pe obiectivul unei camere, imediat după ce s-a calificat în sferturile de finală ale Australian Open, duminică, în contextul blocării popularei aplicații folosite de 170 de milioane de americani, informează Reuters.

TikTok a dispărut din Apple App Store și Google Play Store înainte de intrarea în vigoare, tot duminică, a unei legi care impune închiderea platformei de social media pe teritoriul Statelor Unite.

Coco Gauff writing “RIP TikTok USA 💔” on the lens after her win 😭😭 pic.twitter.com/u8qbKCCgAW

— Tyler DeLuca (@TylerDeLuca) January 19, 2025