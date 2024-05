Richard Gere revine pe covorul roşu, la Cannes, cu „Oh, Canada” de Paul Schrader / La 74 de ani, joacă rolul unui opozant al războiului din Vietnam care a fugit din Statele Unite

Richard Gere revine pe covorul roşu, vineri, la Cannes, când va prezenta filmul „Oh, Canada”, de Paul Schrader, aflat în cursa pentru Palme d’Or, informează AFP, transmite News.ro.

Actorul, care a păstrat întotdeauna o distanţă faţă de profesia sa în favoarea credinţei sale budise şi a cauzei tibetane, s-a reîntâlnit cu regizorul lui „American Gigolo” (1980), filmul care l-a transformat într-un sex-simbol. La 74 de ani, el joacă rolul unui opozant al războiului din Vietnam care a fugit din Statele Unite şi care, la sfârşitul vieţii, se confesează unui tânăr jurnalist.

În afară de Schrader, actorul, care a început în teatru, a lucrat cu unii dintre cei mai mari regizori: Richard Brooks („The Search for Mr Goodbar”), Terrence Malick („Harvest of the Sky”), Coppola („Cotton Club”), Lumet şi Altman.

După „American Gigolo” şi „Officer and Gentleman” (1982), a urmat „Pretty woman” (1990), un film care l-a plasat definitiv în categoria marilor seducători ai cinematografiei. Cu eleganţă şi zâmbet enigmatic, el joacă rolul unui miliardar care se îndrăgosteşte de o tânără prostituată (Julia Roberts). Un mare succes de box office pentru acest cuplu.

Dar „cel mai sexy bărbat din lume”, după cum l-a desemnat revista People în 1999, a avut o carieră eclipsată. De-a lungul anilor, actorul, care s-a convertit la budism la vârsta de 25 de ani, a dezvoltat o pasiune pentru meditaţie – cel puţin o oră pe zi – a devenit un apropiat al lui Dalai-Lama şi a militat activ pentru drepturile tibetanilor.

A câştigat un Glob de Aur pentru „Chicago” (2002), dar a fost ţinut la distanţă de Academia americană, mai ales că în 1993 a avut un discurs anti-China.

„Nu mă interesează să fiu actor. Este o profesie foarte frumoasă, dar doar o profesie”, a spus el. „Buddhismul a fost cel care mi-a deschis inima”.

Născut la 29 august 1949, în Philadelphia, într-o familie modestă de metodişti, fiul unui fermier devenit vânzător de asigurări, Richard Gere a fost al doilea din cinci fraţi.

Pasionat de muzică (cântă la trompetă, chitară şi pian), a studiat filozofia înainte de a se îndrepta spre teatru. L-a interpretat pe Danny Zuko în „Grease” la Londra şi pe Broadway.

Deşi John Travolta a fost ales pentru adaptarea musicalului, el a fost cel care a obţinut rolul din „American Gigolo”, rol iniţial încredinţat lui Travolta.

Din acel moment, a devenit unul dintre actorii de top de la Hollywood. La începutul anilor 1990, căsătoria sa cu supermodelul Cindy Crawford a atras paparazzi şi zvonuri despre realitatea relaţiei lor. Au divorţat în 1994.

Richard Gere s-a recăsătorit cu actriţa Carey Lowell, budistă ca şi el şi mama primului său copil, Homer. Apoi s-a căsătorit cu activista spaniolă Alejandra Silva, cu 33 de ani mai tânără decât el şi mama celorlalţi doi fii ai săi.

Acum, ţinând tabloidele la distanţă şi trăind în aer liber, el îşi rezervă apariţiile publice pentru angajamentele sale. Foarte implicat în lupta împotriva SIDA, el a co-fondat, de asemenea, Tibet House din New York în 1987, iar mai târziu a creat Fundaţia Gere, tot în sprijinul Tibetului.

Acuzaţiile sale la adresa Beijingului – a cerut boicotarea Jocurilor Olimpice din 2008 – au contribuit la menţinerea lui departe de Hollywood, într-o perioadă în care piaţa chineză a devenit un El Dorado pentru studiourile americane.

„Sunt filme în care nu pot juca pentru că chinezii vor spune ‘nu cu el'”, a declarat el pentru The Hollywood Reporter în 2017.

Nu este suficient pentru a-l demoraliza pe actorul detaşat de cinematografie şi căruia îi place să îşi condimenteze interviurile cu proverbe budiste. „Când demonul iubirii de sine te prinde, ceilalţi demoni se aliniază la uşă, cu gura deschisă”, spunea el pentru Le Figaro în 2012.