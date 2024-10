Revolte la Tirana. Poliţia din Albania a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care au aruncat cu sticle incendiare în clădirile guvernamentale

Poliţia albaneză a tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii opoziţiei care au aruncat cu sticle incendiare în clădirile guvernamentale şi au distrus proprietăţi ale oraşului în ceea ce spun că este o mişcare de nesupunere civică faţă de guvern, relatează Reuters, transmite News.ro.

Poliţia a declarat că 10 agenţi au fost răniţi de sticle incendiare şi alte obiecte aruncate de manifestanţi.

Protestatarii acuză guvernul premierului Edi Rama de corupţie, nepotism şi de încercarea de a reduce la tăcere opoziţia. Aceştia protestează, de asemenea, faţă de menţinerea în arest la domiciliu a lui Sali Berisha, lider al partidului de opoziţie, acuzat de corupţie pentru acţiunile pe care le-a întreprins atunci când era prim-ministru. Berisha neagă orice infracţiune

De asemenea, manifestanţii au cerut eliberarea deputatului Ervin Salianji, care a fost încarcerat săptămâna trecută pentru că a făcut ceea ce autorităţile au declarat a fi un „raport fals” împotriva fostului ministru de interne. Salianji neagă, de asemenea, orice infracţiune şi a descris procesul ca fiind motivat politic.

Peste 1.000 de agenţi de poliţie au fost desfăşuraţi pe străzile din capitala Tirana, în timp ce mii de susţinători ai opoziţiei mergeau de la o clădire la alta aruncând cu sticle incendiare, pietre şi alte obiecte, după cum arată înregistrările video de la faţa locului.



Opposition supporters who demonstrated in Tirana due to the imprisonment of a member of parliament threw incendiary devices at the office of the prime minister and the headquarters of the ruling Socialist Party and clashed with the police in front of the parliament.

Anti-government protest takes place Monday in Albania's capital, Tirana, following call from main opposition Democratic Party

Protestatarii s-au ciocnit cu forţele de ordine în faţa biroului premierului Edi Rama şi apoi au înaintat spre sediul Partidului Socialist al acestuia, unde au ars un afiş cu Edi Rama.

Poliţia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

Manifestanţii s-au luptat apoi din nou cu poliţia în faţa Ministerului de Interne şi a biroului primarului din Tirana, care face parte din partidul lui Rama.

Ulterior, protestatarii au mărşăluit prin oraş, spărgând panouri publicitare şi alte bunuri ale municipalităţii şi dând foc containerelor de gunoi.

Poliţia a tras din nou cu gaze lacrimogene când protestatarii s-au apropiat de Parlament.

„El (Rama) ar trebui să renunţe, ar trebui să demisioneze, ar trebui să plece, ar trebui să intre în închisoare pentru tot restul vieţii”, a declarat protestatarul Gjoke Dreshaj. „Uniţi-vă cu noi, aceasta este o mişcare de nesupunere civică”, a îndemnat un alt protestatar, Erges Eskiu, prin intermediul unei portavoci. „Toată stânga şi dreapta, pensionari şi studenţi, părinţi, toţi sunteţi furaţi”, a afirmat protestatarul.

Edi Rama este la putere din 2013 şi a câştigat trei alegeri consecutive.