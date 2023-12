Revin discurile de vinil: Peste 250.000 cumpărate în săptămâna de Crăciun în Marea Britanie, cel mai mare număr de la începutul secolului/ Taylor Swift conduce topul vânzărilor

Discurile de vinil au avut un succes surpriză de Crăciun, vânzările săptămânale în Marea Britanie ajungând la cel mai înalt nivel din acest secol în timpul perioadei de cumpărături festive, alimentate de artişti precum Taylor Swift, Fleetwood Mac şi The Rolling Stones, transmite News.ro.

Revenirea discurilor de vinil, cu o nouă generaţie de iubitori de muzică care se orientează către formate retro, precum LP-urile şi casetele, a alimentat o creştere a vânzărilor la cel mai înalt nivel anual de la „Sacrifice” al lui Elton John şi „Ice Ice Baby” al lui Vanilla Ice Ice, care au ajuns în fruntea topurilor în 1990.

Săptămâna trecută s-au vândut peste 250.000 de discuri de vinil, cel mai mare număr de la începutul secolului, deoarece iubitorii de muzică au optat pentru formatul clasic şi la cadouri de Crăciun.

Albumele de vinil au devenit apreciate pentru coperţile, notele de pe copertă şi sunetul mai cald în comparaţie cu streamingul digital.

Cel mai bine vândute albume săptămâna trecută au fost noua versiune „1989” a lui Taylor Swift, „Rumours” de la Fleetwood Mac, „Hackney Diamonds” de la The Rolling Stones, „Pink Floyd” şi „Abba Gold”, în timp ce o armată tot mai numeroasă de „swiftişti” a stimulat vânzările cântăreţei americane, iar colecţionarii mai în vârstă s-au orientat către clasici pentru a-şi completa colecţiile.

În general, achiziţiile de LP-uri de vinil au crescut pentru al 16-lea an consecutiv, depăşind 5,9 milioane în acest an, o creştere anuală de 11,7%, de peste patru ori mai mult decât rata înregistrată în 2022.

Cel mai popular artist de vinil a fost Swift. Într-un an în care a cucerit box-office-ul cinematografic, obţinând cele mai mari încasări pentru un film-concert din toate timpurile cu „The Eras Tour”, cântăreaţa a continuat să reînregistreze albume anterioare, ceea ce i-a permis să profite de pe urma muzicii sale. Două noi ediţii au devenit bestselleruri în acest an: „1989”, şi „Speak Now” din 2010.

Alţi artişti cu cele mai bune vânzări pe vinil în acest an au fost Blur, Lana Del Rey, Lewis Capaldi, The Rolling Stones şi Kylie Minogue, potrivit datelor din Official Charts pentru primele 51 de săptămâni ale acestui an, analizate de organismul de comerţ muzical BPI.

În timp ce CD-ul, odinioară puternic, îşi continuă declinul inexorabil – vânzările s-au prăbuşit în faţa revoluţiei streaming-ului, iar formatul nu s-a dovedit a fi unul dintre preferatele colecţionarilor – vânzările au scăzut în acest an cu cea mai mică rată din ultimul deceniu.

Vânzările de CD-uri au atins punctul culminant în 2004 şi au început să scadă în 2005, streaming-ul digital reprezentând în prezent peste 80% din piaţa muzicală britanică. În acest an, vânzările de CD-uri sunt aşteptate să scadă cu 6,6%, ajungând la aproximativ 10,6 milioane, o îmbunătăţire semnificativă faţă de scăderea de 19,3% înregistrată anul trecut.

Vânzările de casete au depăşit 100.000 de unităţi pentru al patrulea an consecutiv. În general, piaţa formatelor fizice – vinil, CD-uri şi casete – a scăzut cu doar 1% în acest an. Aceasta este cea mai apropiată stabilizare din 2004, ultimul an în care s-a înregistrat o creştere globală.

Cel mai bine vândute albume de vinil în 2023 (până în săptămâna 51 a clasamentului)

1. Taylor Swift – „1989 (Taylor’s Version)”. Swift continuă să aibă succes cu lansările albumelor sale, iar hit-ul său din 2014 a ocupat anul acesta primul loc în topul vinilurilor.

2. The Rolling Stones – „Hackney Diamonds”. Lansat în octombrie, acesta a fost primul album cu materiale originale al trupei în 18 ani şi a inclus o serie de vedete invitate, ceea ce a făcut din el un album cu vânzări garantate.

3. Lana Del Rey – „Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”. Cel de-al nouălea album al compozitoarei, lansat în martie, a fost un succes uriaş, în ciuda faptului că artista a evitat hiturile comerciale în favoarea unor materiale mai criptice şi exploratorii.

4. Taylor Swift – „Speak Now (Taylor’s Version)”. Swift şi-a relansat albumul din 2010 în vară şi a fost un succes instantaneu în rândul fanilor, devenind al 10-lea său album nr. 1 în Marea Britanie.

5. Fleetwood Mac – „Rumours”. Albumul clasic din 1977 este un element de bază în majoritatea colecţiilor de viniluri şi apare în top 10 cel mai bine vândute pentru al optulea an consecutiv.

6. Blur – „The Ballad of Darren”. Cel de-al nouălea album de studio al îndrăgitei trupe rock britanice a primit recenzii foarte bune şi figurează în topul celor mai bune 10 albume ale anului 2023 realizat de The Guardian.

7. Pink Floyd – „The Dark Side of the Moon”. La fel ca „Rumours”, coperta emblematică a acestui album clasic al Pink Floyd din 1972 poate fi găsită în multe colecţii de viniluri şi adună frecvent un loc în topul celor mai bine vândute albume.

8. Taylor Swift – „Midnights”. Deşi a trecut mai mult de un an de când Swift a lansat acest nou album surpriză – al zecelea album al ei – o serie de ediţii speciale l-au ajutat probabil să îşi păstreze un loc de top.

9. Olivia Rodrigo – „Guts”. Cel de-al doilea album al emblemei generaţiei Z a fost, de asemenea, cea mai vândută casetă din acest an, demonstrând că noile generaţii de fani ai muzicii îmbrăţişează pe deplin formatele fizice la zeci de ani după ce au cunoscut apogeul.

10. Lewis Capaldi – „Broken by Desire to be Heavenly Sent”. Continuarea albumului de debut a fost lansată în luna mai şi a fost un succes instantaneu printre fanii baladelor sale.