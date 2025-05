Revenirea anului în sport: Manny Pacquiao, din nou în ring la 46 de ani pentru un meci cu titlul mondial în joc

Legendarul pugilist Manny Pacquiao a anunțat că va reveni în ring la vârsta de 46 de ani, transmite BBC. Filipinezul va lupta pentru titlul mondial WBC la categoria semimijlocie împotriva lui Mario Barrios, campionul mondial.

La aproape patru ani de la ultimul meci oficial disputat, Manny Pacquiao revine surprinzător în ring într-un meci cu centura pe masă.

Duelul cu Barrios va avea loc în data de 19 iulie, în Las Vegas.

Conform sursei citate, Pacquiao urmărește să devină cel mai în vârstă campion mondial al categoriei semimijlocie, record pe care tot el îl deține din 2019, atunci când l-a învins pe Keith Thurman (la acel moment, Manny avea 40 de ani).

Meciul este posibil după ce WBC l-a repus recent pe Pacquiao în clasamentul mondial pe locul 5, decizie susținută de președintele Mauricio Sulaiman.

Oficialul a confirmat că Manny a primit licența de Nevada și a trecut de toate testele medicale necesare.

Ultimul meci al lui Pacquiao a avut loc în august 2021, atunci când a pierdut la puncte în fața lui Yordenis Ugas.

De la momentul retragerii, Pacquiao a fost activ în politică, însă a eșuat recent în tentativa de a reveni în Senatul filipinez.

Manny Pacquiao is now aiming to become boxing’s oldest welterweight world champion 🥊 pic.twitter.com/4KXsAC1cFL

I’m back.

On July 19, I return to the ring to face WBC Welterweight Champion Mario Barrios at the MGM Grand in Las Vegas.

Let’s make history! #TeamPacquiao 🇵🇭 pic.twitter.com/KEscQEims0

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) May 21, 2025