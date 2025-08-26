Reuters: Oficialii americani şi ruşi au discutat o serie de acorduri energetice în paralel cu negocierile pentru Ucraina. Exxon Mobil ar putea reintra în proiectul Sahalin-1, iar Rusia ar putea achiziţiona echipamente americane pentru proiectele de gaze

Oficialii guvernamentali americani şi ruşi au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor din această lună pe tema păcii în Ucraina, potrivit a cinci surse familiarizate cu discuţiile citate de Reuters. Aceste acorduri au fost propuse ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina şi pentru ca Washingtonul să relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei, au explicat sursele Reuters, transmite News.ro.

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul rus de petrol şi gaze Sahalin-1, au declarat trei dintre surse.

De asemenea, a fost discutată perspectiva achiziţionării de către Rusia a echipamentelor americane pentru proiectele sale de GNL (gaz lichefiat), cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancţiuni occidentale, au declarat patru dintre surse, care au solicitat anonimatul.

O altă idee a fost ca SUA să achiziţioneze nave spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară de la Rusia, a relatat Reuters pe 15 august.

Discuţiile au avut loc în timpul vizitei trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin şi cu trimisul său special pentru investiţii, Kirill Dmitriev, au declarat trei dintre surse. De asemenea, ideile au fost discutate şi în cadrul Casei Albe cu preşedintele SUA, Donald Trump, au declarat două dintre surse.

Aceste acorduri au fost menţionate pe scurt şi la summitul din Alaska din 15 august, a declarat una dintre surse.

„Casa Albă dorea cu adevărat să facă senzaţie după summitul din Alaska, anunţând un acord de investiţii important”, a declarat una dintre surse. „Aşa simte Trump că a realizat ceva”, a explicat sursa.

Rusia a fost izolată de majoritatea investiţiilor internaţionale în sectorul energetic şi de încheierea unor acorduri importante, din cauza sancţiunilor impuse în urma invaziei din Ucraina, începute în februarie 2022.

Trump şi echipa sa de securitate naţională continuă să colaboreze cu oficialii ruşi şi ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile şi a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe ca răspuns la întrebările Reuters despre discuţiile economice. Nu este în interesul naţional să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a punctat oficialul.

Un purtător de cuvânt al lui Kirill Dmitriev a refuzat să comenteze.

De asemenea, Exxon Mobil a refuzat să comenteze, iar Rosneft şi Novatek nu au răspuns la solicitările de comentarii, precizează Reuters.

Trump a ameninţat că va impune mai multe sancţiuni Rusiei dacă negocierile de pace nu vor înregistra progrese şi că va aplica tarife severe Indiei, un important cumpărător de petrol rusesc. Aceste măsuri ar face dificilă menţinerea de către Rusia a aceluiaşi nivel al exporturilor de petrol.

Stilul politic al lui Trump, bazat pe negocieri, a fost deja demonstrat în cadrul discuţiilor despre Ucraina, când, la începutul acestui an, aceiaşi oficiali au explorat modalităţi prin care SUA să reia fluxurile de gaze ruseşti către Europa. Aceste planuri au fost blocate de Bruxelles, care a prezentat propuneri de eliminare completă a importurilor de gaze ruseşti până în 2027.

Ultimele discuţii s-au orientat către acorduri bilaterale între SUA şi Rusia, îndepărtându-se de Uniunea Europeană, care, ca bloc, a fost fermă în sprijinul acordat Ucrainei.

În aceeaşi zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să redobândească acţiuni în proiectul Sahalin-1. Acest lucru este condiţionat de faptul ca acţionarii străini să sprijine ridicarea sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Exxon s-a retras din afacerile sale din Rusia în 2022, după invazia Ucrainei, înregistrând o pierdere de 4,6 miliarde de dolari. Cota sa de 30% din proiectul Sahalin-1 din Extremul Orient rus a fost confiscată de Kremlin în acel an.

Statele Unite au impus mai multe valuri de sancţiuni asupra proiectului Arctic LNG 2 al Rusiei, începând din 2022, şi au blocat accesul navelor de clasă glaciară necesare pentru a opera în acea regiune în cea mai mare parte a anului. Proiectul este deţinut în majoritate de Novatek, care a început să colaboreze cu lobbyişti din Washington anul trecut pentru a încerca să reconstruiască relaţiile şi să ridice sancţiunile.

Fabrica Arctic LNG 2 a reluat procesarea gazelor naturale în aprilie, deşi la un ritm redus, potrivit Reuters. Anul acesta, cinci încărcături din cadrul proiectului au fost încărcate pe vase aflate sub sancţiuni. Un tren de producţie a fost oprit anterior din cauza dificultăţilor de export cauzate de sancţiuni.

Acest proiect urma să aibă trei trenuri de procesare a GNL. Al treilea se află în faza de planificare, tehnologia urmând să fie furnizată de China. Washingtonul încearcă să determine Rusia să cumpere tehnologie americană în locul celei chineze, ca parte a unei strategii mai ample de a îndepărta China şi de a slăbi relaţiile dintre Beijing şi Moscova, a declarat una dintre surse.

China şi Rusia au încheiat un parteneriat strategic „fără limite” cu câteva zile înainte ca Putin să trimită trupe în Ucraina. Xi s-a întâlnit cu Putin de peste 40 de ori în ultimul deceniu, iar Putin a descris China ca fiind un aliat.