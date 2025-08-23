Retailerii britanici avertizează că noile taxe din buget ar putea afecta nivelul de trai

Cei mai mari retaileri din Marea Britanie au trimis o scrisoare ministrului de finanțe, Rachel Reeves, avertizând că eventuale creșteri de taxe în bugetul său ar putea submina promisiunea guvernului de a îmbunătăți nivelul de trai, relatează Fashion Network.

Scrisoarea, publicată joi și coordonată de British Retail Consortium (BRC), a fost semnată de 60 de directori din retail, printre care conducerea John Lewis, Tesco, Sainsbury’s, Asda, Morrisons, Aldi, Lidl, JD Sports, Boots, Currys și Kingfisher.

„Manifestul laburiștilor din 2024 a făcut o promisiune clară și binevenită de a asigura locuri de muncă bune și standarde de viață mai ridicate. Dar dacă viitoarele decizii de politică economică duc la creșterea prețurilor și reducerea locurilor de muncă, aceste angajamente sunt puse în pericol”, se arată în scrisoare. Retailerii spun că sunt determinați să sprijine guvernul în atingerea obiectivelor de creștere economică.

„Pentru ca acest lucru să fie posibil, stabilitatea prețurilor, investițiile continue și ocuparea sustenabilă trebuie să fie în centrul bugetului din acest an”, a adăugat documentul. Marile lanțuri se tem în special că planurile lui Reeves de reformare a business rates, taxele pe proprietăți comerciale, ar putea majora sumele plătite de cei cu magazine mari.

Helen Dickinson, CEO al BRC, a cerut ministrului să garanteze „că niciun magazin, mare sau mic, nu va plăti mai mult decât în prezent”.

Potrivit analiștilor, Reeves ar putea fi nevoită să majoreze taxele sau să reducă cheltuielile cu peste 20 miliarde lire sterline (27 miliarde dolari) pentru a respecta regulile fiscale și a nu neliniști investitorii. Primul său buget a majorat deja contribuțiile sociale plătite de angajatori, a redus pragul de plată pentru firme și a crescut salariul minim.

Pe lângă acestea, un nou impozit pe ambalaje a dus la o creștere totală de 7 miliarde lire în costurile anuale pentru retail, susține industria, împingând prețurile mai sus. BRC a avertizat deja că inflația alimentară ar putea ajunge la 6% până la sfârșitul anului, exact în momentul în care facturile la energie din sezonul rece vor crește.

Datele oficiale publicate miercuri au arătat că inflația britanică a urcat la 3,8% în iulie, cel mai ridicat nivel din ultimele 18 luni.