„Relațiile franco-germane sunt indispensabile”, spune președintele Macron într-o vizită de stat la Berlin

Preşedintele francez Emmanuel Macron a început duminică o vizită de stat de trei zile în Germania – prima a unui şef de stat al Franţei în ultimii 24 de ani, transmite dpa, citată de Agerpres.

Cu această ocazie, el a afirmat că „relaţiile franco-germane sunt indispensabile şi importante pentru Europa” şi a respins sugestia că legătura respectivă, descrisă de multe ori ca motorul Europei, începe să dea rateuri.

„Nu este adevărat. Progresăm”, a declarat Macron prin intermediul unui translator.

Imediat după aterizarea la Berlin, preşedintele a mers la sediul guvernului german, unde s-a întâlnit cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier. Acesta a apreciat că vizita lui Macron este „o dovadă a profunzimii prieteniei franco-germane”.

Steinmeier a apreciat că în ciuda unor puncte de vedere diferite în anumite probleme politice, Berlinul şi Parisul ajung întotdeauna în cele din urmă la o înţelegere, iar „dacă Germania şi Franţa sunt de acord, în Europa se mai pot realiza multe”.

Macron a subliniat importanţa alegerilor din iunie pentru Parlamentul European şi a afirmat că UE este o apărătoare a democraţiei şi a valorilor comune, avertizând totodată că „trăim un moment existenţial al Europei noastre, deoarece cred într-adevăr că Europa noastră poate muri”.

El a participat de asemenea şi la o sărbătoare a democraţiei, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la adoptarea Constituţiei Germaniei (23 mai 1949), mai relatează aceeaşi agenţie.

Cu această ocazie, preşedintele a făcut observaţia că „există o anumită fascinaţie pentru autoritarism, care se naşte în propriile noastre democraţii (…) şi care hrăneşte, dealtfel, naţionalismele şi extremismele pe comntinentul nostru”. „Însă ce ar fi această Europă dacă naţionaliştii ar fi condus-o în ultimii ani?”, s-a întrebat el retoric.

„Nu am fi avut vaccinul (…) nu am fi avut planul de relansare european, capacitatea de a reacţiona la provocările migraţiei ca europeni, nu am fi avut Pactul Verde european şi o capacitate de a gestiona reducerea dioxidului de carbon. Am fi abandonat Ucraina pentru a susţine Rusia, pe care o susţin toţi naţionaliştii din ţările noastre”.

„Şi deci istoria nu ar fi aceeaşi. (…) Din toate aceste motive, este important să mergem la vot la (alegerile) europene”, a conchis Macron.

Vizita de stat a acestuia în Germania fusese programată iniţial anul trecut, dar a fost amânată din cauza revoltelor urbane din Franţa. Acum, preşedintele s-a întors dintr-o vizită-fulger în Noua Caledonie, teritoriu francez de peste mări zguduit de asemenea de revolte violente.

În programul vizitei, după Berlin sunt prevăzute etape la Dresda, în vestul Germaniei, apoi la Muenster, în vest.

Macron se va întâlni cu cancelarul german Olaf Scholz abia marţi, chiar dacă acesta urmează să apară la dineul de stat, la fel ca şi fosta şefă a guvernului de la Berlin, Angela Merkel.

AFP menţionează că Macron şi Scholz sunt de acord cu necesitatea întăririi Europei în faţa concurenţei giganţilor economiei mondiale – SUA şi China – însă au divergenţe în privinţa energiei nucleare, a strategiei bugetare, a acordurilor comerciale şi a nivelului de protecţionism.