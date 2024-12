Regizorul filmului „Good Bye, Lenin!”, Wolfgang Becker, a murit la 70 de ani

Wolfgang Becker, regizorul filmului german de succes din 2003 „Good Bye, Lenin!”, a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, în urma unei boli grave, a anunţat vineri agenţia care îl reprezintă, relatează DPA, transmite Agerpres.

„În urma sa rămân soţia Susanne şi fiica Rike. Familia a solicitat să îi fie respectat dreptul la viaţă privată”, a precizat agenţia.

Născut la Hemer, în Republica Federală Germania, Becker a studiat la Universitatea Liberă din Berlinul de Vest între 1974 şi 1979 şi apoi la Academia Germană de Film şi

Televiziune din oraşul încă divizat.

El a fost distins cu premiul Leopardul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno pentru „Schmetterlinge” („Butterflies”) în 1988.

Ulterior, Becker a fondat compania de producţie X Filme împreună cu Tom Tykwer, Dani Levy şi Stefan Arndt, şi a realizat tragicomedia „Das Leben ist eine Baustelle” („Life Is All You Get”) cu Jürgen Vogel.

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a sa, Becker a declarat pentru DPA că a fost întrebat în mod repetat dacă provine din Germania de Est sau de Vest atunci când a fost intervievat cu ocazia „Good Bye, Lenin!”, precizând că cei care l-au întrebat puteau pur şi simplu să îi caute numele său pe Google.

Filmul relatează povestea unei socialiste devotate care intră în comă cu o lună înainte de căderea Zidului Berlinului. Când se trezeşte, câteva luni mai târziu, fiul ei încearcă să o protejeze de vestea că iubitul ei guvern est-german nu mai există.

Becker a negat categoric că filmul ar fi zugrăvit o imagine nostalgică a fostei Republici Democrate Germane.

Pelicula „Good Bye, Lenin!” a obţinut o serie de premii în Germania şi în Europa.