Regatul Unit îl convoacă pe ambasadorul rus, după avarierea clădirii British Council în atacul asupra Kievului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Londra, 28 aug /Agerpres/- Ministerul britanic de Externe a anunţat joi că l-a convocat pe ambasadorul rus la Londra, după bombardamentul masiv cu rachete şi drone efectuat de Rusia în timpul nopţii asupra unor ţinte în Ucraina, dar care a avariat şi unele clădirii civile, printre care cea a British Council şi a reprezentanţei UE la Kiev, transmit agenţiile de știri AFP şi Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Loviturile lui Putin de noaptea trecută au ucis civili, au distrus locuinţe şi au avariat clădiri, inclusiv pe cea a British Council şi a reprezentanţei UE la Kiev”, a scris pe reţeaua socială X ministrul britanic de externe, David Lammy. „L-am convocat pe ambasadorul Rusiei. Crimele şi distrugerile trebuie să înceteze”, a adăugat acesta.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat că Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi asupra Ucrainei 598 de drone şi 31 de rachete, printre acestea din urmă fiind rachete de croazieră Kh-101, rachete balistice Iskander-M şi rachete hipersonice Kinjal, transmite Agerpres.

Apărarea antiaeriană ucraineană afirmă că a reuşit să neutralizeze 563 de drone, o rachetă Kinjal, şapte rachete Iskander-M şi 18 rachete de croazieră Kh-101, dar proiectilele ruseşti au lovit 13 amplasamente diferite, în timp ce în alte 26 de amplasamente au căzut fragmente din proiectilele doborâte şi sunt cel puţin 14 morţi, circa 50 de răniţi şi 10 dispăruţi.

Ministerul rus al Apărării a precizat la rândul său că a efectuat un atac combinat asupra „întreprinderilor complexului militar-industrial şi bazelor aeriene militare ucrainene” şi a asigurat din nou că în astfel de atacuri nu ţinteşte niciodată ţinte civile, ci numai ţinte militare sau cvasi-militare.

British Council a anunţat că oficiul său de la Kiev a fost „grav avariat” şi a publicat o fotografie ce arată clădirea sa cu geamuri sparte şi uşi smulse de suflul unor explozii survenite în apropiere.

În acest timp, preşedintele Consiliului UE, Antonio Costa, a susţinut că edificiul UE a fost atacat „deliberat” de Rusia şi s-a declarat „îngrozit” de atac. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut la rândul ei că două rachete ruseşti ar fi căzut la circa 50 de metri de respectiva clădire şi a anunţat că Bruxelles-ul va prezenta în curând al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.