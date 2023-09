REFERAT DIICOT Mama lui Vlad Pascu, acuzată că ar fi încercat să influențeze un martor în dosarul fiului său / Miruna Pascu: „Eu sunt singura care îs cât de cât «clean» în chestia asta” / „A fost la tine în casă, la tac-tu-n casă, pe voi v-o fi văzut, pe tac-tu l-o fi văzut…”

Procurorii DIICOT susțin în referatul cu propunere de arest preventiv al Mirunei Pascu, consultat de G4Media, că aceasta (foto centru), mama lui Vlad Pascu, autorul accidentului din Vama Veche, în urma căruia au murit două persoane, ar fi încercat să influențeze un martor din dosarul fiului său.

Conform referatului, Miruna Pascu e acuzată că ar fi șantajat un martor că, dacă va colabora cu procurorii, va face publice informații și imagini compromițătoare. Totodată, procurorii susțin, în baza declarațiilor unei denunțătoare și a interceptărilor din dosar, că aceasta le-ar fi furnizat droguri atât lor, cât și fiului său.

”Vlad Pascu organiza la domiciliul său petreceri unde punea la dispoziția participanților diferite droguri de risc (cannabis și xanax) și de mare risc (de exemplu cocaină), iar o parte din aceste droguri erau furnizate de mama numitului Vlad Pascu”, arată o martoră în dosar, potrivit referatului întocmit de DIICOT.

Totodată, procurorii au decis extinderea anchetei și pentru acuzațiile de trafic de droguri de mare risc și punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri.

Fragment din referat:

”Din analiza mijloacelor de probă prezentate mai sus, rezultă că numita Pascu Miruna, în data de 31.08.2023, a amenințat persoana vătămată/martora cu divulgarea către presă a unor imagini compromițătoare despre aceasta și a încercat să determine prin constrângere morală,constând în expunerea posibilității diseminării în mass-media a unor informatii compromitatoare, să ia legatura cu aceasta pentru a purta o discuție cu privire la aspectele cunoscute de martora XXX despre istoricul de consumator și distribuitor de droguri al fiului său, Pascu Matei Vlad, iar la data de 07.09.2023 ,în mod explicit,a exercitat asupra martorei acte de constrângere morală și intimidare, speculând vârsta acesteia (minoră) și starea de vulnerabilitate în care se afla,pentru a o determina pe aceasta să nu dea declarație de martor în dosarul XXX al DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța, în care fiul său are calitatea de suspect pentru infracțiunea prevăzută de art.4 alin.1 din Legea 143/2000, sau, în eventualitatea în care martora decidea să dea declarații, să declare în mod mincinos că episodul filmat în noaptea de13/14.04.2023,în care martora și Pascu Vlad Matei consumau droguri, era nereal, sau să pretindă în fața organelor de urmărire penală că nu își amintește cele petrecute în acea noapte”.

Stenograme din referatul procurorilor: ”în viitor să mai reducem ceva din mizeria care e pe pereți. Deci este un căcat împroșcat în ventilator, la care orice scoți se repercutează asupra mea”.

MARTOR:-Eu ştiu de la Vlad, acum să vă zic așa, că mai avea așa o problemă, știu și de depresiile lui și așa, dumneavoastră îl mai ajutați cu Xanax.

MIRUNA:-Doamne, eu nu-l ajutam cu niciun fel de xanax, el a avut reţetă până la un moment-dat, şi eu am avut pastile rămase acasă, că i-au rămas şi alea au termen de valabilitate, un an jumate nu ştiu cât Dumnezeu a avut, eu nu l-am ajutat, eu n-am relaţii, eu nu ştiu pe nimeni de unde să cumpere eu nu ştiu nimic, îţi repet, dar când mi-a zis că mai are probleme îi mai dădeam din ce rămăsese, că mai am şi acuma “ neintelibigil” şi nu mai ştiu ce căcaturi, că le-am aruncat zilele trecute când am făcut curat, că m-am enervat, am fost la doi psihiatrii pentru el

…

PASCU MIRUNA: Mama, a zis că eu îți dădeam pastile, auzi! Că știe de la tine că îți dădeam pastile. Adică cu alte cuvinte, hai că mai era un pic să mă bage și pe mine în căcat. Eu?! Îți dădeam ție pastile?! Vreodată?! Ever?

VLAD: Doamne!

PASCU MIRUNA: Da, mamă, da.

VLAD: Vai de capul meu!

PASCU MIRUNA: Da. Deci asta îți spun. Înțelegi de ce eram dimineață terminată? Că asta mai îmi lipsea, să fiu băgată…eu sunt singura care îs cât de cât ”clean” în chestia asta. Pentru că chiar nu am avut nici în clin, nici în mânecă cu mizeriile astea. O fetiță care nici nu mă cunoaște, mamă, de nicăieri. Nu m-a văzut în viața ei. A fost la tine în casă, la tac-tu-n casă, pe voi v-o fi văzut, pe tac-tu l-o fi văzut, pe Denu…băi, dar pe mine?!

VLAD: Auzi? Pe mine m-a întrebat de domiciliul tău.

PASCU MIRUNA: Mama, eu am dat domiciliul, stai să spun de ce. Am dat domiciliul din…tu să nu dai domiciliul meu niciodată! Pentru că apare în presă și mă trezesc cu ăia la ușă. Eu am dat domiciliul din ”XXX” întotdeauna pentru că știam că de data asta șansele sunt de cinci la sută să te scoată.

VLAD: Păi acuma șanse nu sunt să mă scoată.

PASCU MIRUNA: Aia am spus și de aia nu dau domiciliul meu pentru că eu nici măcar la domiciliul meu nu o să te țin. O să caut să găsesc undeva, dacă pot, să închiriez o casă cu curte când se va pune problema.

VLAD: Acasă.

PASCU MIRUNA: Acasă în XXX nu-ți va fi bine.

VLAD: De ce?

PASCU MIRUNA: Că nu-ți va fi bine. Îți spun eu. Trebuie să încerci să renunți la ideea de a te mai duce acolo.

VLAD: E curte mare, am toate lucrurile…

PASCU MIRUNA: Care lucruri Vlad?

VLAD: Am televizor, am lucrurile mele ordonate, am alea, unde vrei să-mi iau alea? (N.l. neinteligibil)

PASCU MIRUNA: Băi! Tu nu vrei să înțelegi că trebuie să încetezi cu modul ăla de a fi?

VLAD: Tu crezi că ajung acasă și mă apuc să fac postări? Sau ce?

PASCU MIRUNA: Nu știu. Eu cred că trebuie să încetezi cu totul cu modul ăla de a fi și în mod special, crede-mă că pentru ce am eu de poveste de spus despre tine ca să te și scot de acolo, dacă oi putea și despre toate chestiile astea, legătura ta cu taică-tu și cu casa aia trebuie să fie minimă, ca să ai niște șanse în viitor să mai reducem ceva din mizeria care e pe pereți. Deci este un căcat împroșcat în ventilator, la care orice scoți se repercutează asupra mea.

…

PASCU MIRUNA: (n.l. neinteligibil) dar înțelege-mă că e un cumul mama. Eu un cumul de probleme care s-au strâns. Ca dacă nu le avreai….una din ele dacă nu era…X dacă nu era, nu erai aici. Înțelegi? Măcar ea să nu fi fost. Sau alti ca …încă unul, doi. Cum să spun?! Ai stat în fundul gol pe stradă și toată lumea acuma scuipă spre tine mami. Ce să zic măi mămică, mă.

VLAD: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

…

VLAD: Mă trimite undeva că nu te ține aici după ce închide rechizitoriul.

PASCU MIRUNA: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la (n.l. neinteligibil) Rahova. Să te trimită pe aici pe Rahova. Vedem.

VLAD: Pe Rahova?

PASCU MIRUNA: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am… (n.l. neinteligibil, vorbesc suprapus)

VLAD: (n.l. neinteligibil) cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

PASCU MIRUNA: E cel mai bun centru…adică cel mai curat și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniu ăsta șinici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu…

VLAD: Mbine…

PASCU MIRUNA: Primul lucru pe care tre să-l fac, e să fac dosar medical. Cu siguranță tre să-ți fac în primul rând dosar medical și dup-aia încet, încet. Tu cu cine mai ești acuma în camera aia?

…

VLAD: Eu cred că subiectul ăsta a fost mai mult. A dat toată poliția jos, toate capetele de sus de…Pe aicea din județ.

PASCU MIRUNA: E posibil să fi existat niște chestii…

VLAD: (n.l. neinteligibil) o anchetă foarte mare în mai multe chestii. A venit ieri aicea a venit DNA-ul și ministrul la IPJ cu restructurarea, că nu mai e nimeni. L-au dat jos și pe comandantul ăla de sus, i-au dat jos pe toți.

PASCU MIRUNA: Mama…

VLAD: …șeful de poliție de circulație, șeful de nu știu ce…numai șefi.

PASCU MIRUNA: Sunt prea mică pentru războiul ăsta.

VLAD: (n.l. neinteligibil) Șefu, șefu…afară. A fost un scandal foarte mare că au fost găsite o grămadă de probleme ale sistemului.

PASCU MIRUNA: Mama…

VLAD: Pe mine nu au avut cu ce să mă bage mai rău decât cu niște poze de căcat ca să mă bălăcărească Lazarus și încă trei indivizi pe la televizor, care cu asta se ocupă și-și câștigă pâinea.

….

PASCU MIRUNA: O să lucrez și la chestia aia cu spălarea imaginii tale, de aia mă și duc la Mircea, la ăștia, la ăștia, încep să strâng hârtii, că o să plătesc undeva un articol, cum au fost și celelalte plătite și după care o să fie încet, încet preluate despre altă persoană care este Vlad, nu cel pe care l-au descris ăștia și care în ultimii ani din păcate a alunecat într-o direcție proastă.

…

PASCU MIRUNA: Că vrea să o închidă sau să o închirieze, eu ce pot să-i fac? Ce pot să-i mai fac mama? Că nu pot să-i mai fac nimic. Eu ți-o spun ca idee. Ce cărți ai tu în mână și ce trebuie să vorbești cu el. Și să nu cumva să crezi că… E oricum posibil să nu se țină de cuvânt, că știi lucrurile astea foarte bine. Iar…

VLAD: Da. Noi, ne descurcăm într-o soluție sau alta.

PASCU MIRUNA: Poftim?

VLAD: Găsim o soluție sau alta.

PASCU MIRUNA: Mami, cu siguranță vom găsi. Ideea este că, îți repet… Ăăă… Vreau să conștientizezi lucrurile așa cum sunt. Exact așa cum sunt. Și să te gândești și tu să faci niște scenarii în mintea ta, și să discutăm pe ele. Apropo, de tine cu perioada, cu pușcăria. Vezi, că trebuie să ne gândim foarte serios la două probleme. Chestia aia cu recunoașterea este evidentă, și mai este cealaltă. Pe care o să o mai discutăm când ne vedem, la care lucrează deja avocații. Să găsim niște soluții pentru problema cu DIICOT-ul.

VLAD: Aia e importantă.

PASCU MIRUNA: Da, știu. Și deține numai de tine, că eu aici nu am nicio carte în mână. Nu știu nimic, nu pot să fac nimic. Deci, tu trebuie să le faci. Tu trebuie să te gândești. Și trebuie să te gândești împreună cu ei. Și o să discutăm chestiile astea începând de săptămâna viitoare. Sigur că e important.

VLAD: Aha.

PASCU MIRUNA: E chiar foarte important.

VLAD: Tu zici de al doilea dosar?

PASCU MIRUNA: Da. E foarte important acolo să facem niște chestii.

VLAD: Da. Asta clar. Dar,…

PASCU MIRUNA: Dar, alea nu vor fi folosite în dosarul ăla. Ca să mă înțelegi.

VLAD: … altă circumstanță… de așa…

PASCU MIRUNA: Ălea vor fi folosite și-n dosarul mare.

VLAD: Da.

PASCU MIRUNA: Că, aia ne interesează. Înțelegi? Nu în dosarul ăla. Că, în dosarul ăla, nu știu cine ar mai putea să vină martor. Aia e problema. Că, s-ar putea să mai cheme martori (…). Și nu știu pe cine. Vezi, că s-ar putea să-i cheme pe toți copiii ăia cu care tu ai fost în Vamă. Și despre care al căror nume, eu habar n-am.

VLAD: Da. Ăia, n-au ce să spună nimica.

PASCU MIRUNA: Da. Nu știu. Mai vedem ce spunem noi despre ei. Dacă ne ajută. Că, îți repet. Să știi, că lucrurile nu pot rămâne la nivelul la care tu crezi că poți să duci tu chestia asta în spinare. Că ceilalți, stai că au fost drăguți. Nu mai există soluția asta.

VLAD: Dar, nici n-am luat în calcul.

PASCU MIRUNA: Asta-ți spun. Deci, trebuie să… Ne pare foarte rău. Asta e situația. Deci, fiecare trage pentru el, mama. Asta e ceea ce trebuie să facem.

VLAD: Mda.

PASCU MIRUNA: Și trebuie să pun chestia asta și s-o țin în mișcare. Deci, discuțiile cu taică-tu, mâine, nu-l mai acuza de nimic. Că, o să se supere.

VLAD: Eu, o să-l sun și astăzi. O să-i dau un telefon dacă e. Gen să…

PASCU MIRUNA: Ok. O să se scuze, probabil de tot felul de căcaturi. Că se scuză, că se nu știu ce, că se nu știu cum. Pana mea. Că, stai să vezi, că era urmărit. Că n-avea haine, că nu putea să intre în casă. Că… Căcat, mamă. Putea să stea în oraș și să-l trimită p-ăla să-i aducă haine. N-are legătură. N-are. Știi că s-a dus la excursia, la aia cu bărci. Păi, n-a avut nicio treabă. Aia la (n.l. neinteligibil). N-are nicio treabă, omul. Aseară, a venit Horațiu pe la el, au tras o băută. Nu mai… Deci, crede-mă. Deci… Ideea este următoarea. Încearcă să iei tot ce poți, cum ți-am zis întotdeauna, chiar și acum. Pentru că nu vei avea altă soluție. Nu te baza, în schimb, pe nimic din ceea ce spune. Pentru că, crede-mă… Cum ți-am zis că… Din momentul în care se mută, e dus. Cum pe vremuri dacă mi l-am asumat…

VLAD: Da. Nu mă bazez pe nimic.

PASCU MIRUNA: Bravo!

VLAD: Trăiești în România. Și știm că…na. Te sun și faci într-un fel și ai cum să ajungi în caz de orice.

PASCU MIRUNA: Da, mama. Că, să știi, că și eu m-am gândit să plec pentru Bem.

VLAD: În taică-miu nu am așa o bază.