RedBull, îngrijorată de forma noului monopost McLaren

Jurnalistul Edd Straw, o figură importantă în lumea Marelui Circ, a discutat în cadrul podcastului Race F1 despre noul sezon din Formula 1. Gazetarul spune că a vorbit cu reprezentanții echipelor pe durata testelor din Bahrain și precizează că părerea la unison este că „McLaren este echipa de învins”.

Echipele nu au dorit să arate chiar tot în testele din Bahrain, iar Edd Straw spune că a vorbit personal cu unii dintre reprezentanții echipelor implicate în Formula 1.

Părere acestora este la unison că McLaren are cel mai bun monopost în acest moment, rămânând doar de văzut cât de mare este decalajul față de restul echipelor.

„Da, sunt total de acord cu asta (n.r. că McLaren este favorită), în mod categoric în ceea ce privește ritmul pe termen lung. Ritmul de calificare (n.r. rămâne de văzut cum se descurcă), sunt interesat să văd pur și simplu pentru că există acea instabilitate din spate.

Toată lumea din paddock cu care am vorbit în fiecare echipă a spus la unison același lucru cu privire la faptul că McLaren este pe primul loc.

„Da, McLaren sunt departe, McLaren sunt departe”, asta am simțit din partea lor”, spune Edd Straw, citat de f1oversteer.com.

Mai mult decât atât, Straw vorbește despre faptul că la RedBull ar exista chiar și discuții interne despre noul monopost al celor de la McLaren, principala teamă fiind aceea că MCL39 ar fi cu mult în fața rivalului RB21 înainte de startul Marelui Premiu al Australiei.

Dacă diferența dintre McLaren și rivale va fi cu adevărat una importantă (rămâne de văzut dacă realitatea de pe circuit se prezintă sau nu în acest mod), Edd Straw spune că unele dintre echipe și-ar putea concentra resursele pentru sezonul 2026, unul care vine cu o multitudine de modificări de regulament.

Ferrari holds the record for the most Constructors’ Championships, despite their last title win being 16 years ago. #f1 #formula1 #sportsinfoxtreme #ferrari #mclaren #redbull #williams #lotus #MercedesAMG pic.twitter.com/dahzJWNt9h

— SportsInfo Xtreme (@Sportsinfo22073) March 3, 2025