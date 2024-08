Rectorul Universității din București, după medaliile olimpice obținute de David Popovici: „Nu se poate ca universitatea la care învață un campion olimpic de înot excepțional să nu aibă un bazin de înot. Vom construi acel bazin”

„România are creștere economică ”miraculoasă”, are fonduri europene pentru investitii, dar nu are bani pentru sport pentru că îi alocă inechitabil și ineficient”, comentează rectorul Universității din București, Marian Preda, într-un mesaj pe marginea medaliilor obținute de David Popovici la Jocurile Olimpice 2024.

Rectorul arată că rezultatele acestuia au fost obținute în luptă cu „cu toate infrastructurile uriașe ale puterilor economice, politice și sportive ale lumii”., pe când „în București, capitala României care produce un sfert din PIB, nici măcar universitățile (cu excepția celei de Medicină) nu au bazine de înot”.

„Nu se poate ca universitatea la care învață un campion olimpic de înot excepțional să nu aibă un bazin de înot. Vom construi acel bazin chiar dacă autoritățile publice vor rămâne în continuare indiferente la solicitările noastre”, scrie Marian Preda în mesajul publicat, joi, pe Facebook. El arată că universitatea pe care o conduce a refăcut un proiect pentru a obține finanțare pentru un bazin de înot, în condițiile în care proiectul depus în acest sens, acum mai bine de 10 ani, a rămas „pe lista de așteptare”.

„Dacă instituțiile publice nu ne vor sprijini ne vom asuma noi costurile construcției. Nu va fi ușor, dar vom economisi la alte capitole, vom atrage sponsorizări și vom intra în normalitate cu forțele proprii ale Universității. Doar așa putem să răsplătim excepționalitatea lui David Popovici (…)”, scrie rectorul UB.

Potrivit lui Marian Preda, „România are crestere economică ”miraculoasă”, are fonduri europene pentru investitii, dar nu are bani pentru sport pentru că îi alocă inechitabil și ineficient pentru pensii speciale, pentru orice creșteri de salarii cerute de sindicate, pentru acoperirea salariilor uriașe și pierderilor la regiile autonome și de la companiile de stat ineficiente precum Tarom”.