Record legendar al lui Rafael Nadal care data de 18 ani, doborât la Monte Carlo

Arthur Fils are parte de un sezon 2025 fantastic, jucătorul francez reușind joi calificarea în sferturile Mastersului de la Monte Carlo. După ce l-a învins pe Andrey Rublev (favorit șapte), Fils a doborât un record important care-i aparținea lui Rafael Nadal de acum 18 ani.

Conform OptaAce, Arthur a devenit cel mai tânăr jucător care se califică în sferturile de finală ale primelor trei turnee Masters ale sezonului (Indian Wells, Miami și Monte Carlo), performanță care nu mai fusese atinsă de la introducerea actualului format în 1990. Recordul anterior îi aparținea legendarului Rafael Nadal, din sezonul 2007.

Arthur Fils a reușit performanța la 20 de ani și 298 de zile, în timp ce Rafa o bifase la 20 de ani și 316 zile.

3/3 – Arthur Fils is the youngest player to make the quarter-finals at all first three seasonal ATP Masters 1000 events since the format’s introduction in 1990. En-plein.#RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/T5cA4Ttqf1

