Manchester City vs Real Madrid, meciul vedetă din play-off-ul pentru optimile Champions League

Real Madrid va da peste Manchester City în play-off-ul pentru calificarea în optimile Champions League la fotbal, conform tragerii la sorți care a avut loc vineri, la Nyon, Elveția, acolo unde se află sediul UEFA.

Tabloul meciurilor din play-off-ul pentru optimile din Liga Campionilor

We will face Real Madrid in the @ChampionsLeague knockout phase play-off! 💪 pic.twitter.com/rweVSjUUk0

— Manchester City (@ManCity) January 31, 2025