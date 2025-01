Real Madrid, victorie în zece oameni: Los Blancos au întors rezultatul la Valencia în ultimele minute / Vinicius Junior a primit roșu după o altercație cu un adversar

Real Madrid a reușit din nou o „remontada” în stil caracteristic, întorcând scorul pe Estadio de Mestalla, din Valencia, de la 0-1 la 2-1, în ultimele minute de prelungiri, deși a evoluat cu un om în minus în finalul meciului. Vedeta Vinícius Júnior a primit cartonaș roșu în minutul 79, după o altercație cu portarul advers.

Valencia a început bine meciul și a deschis scorul în minutul 27 prin Hugo Duro, profitând de un Real Madrid „moale” în debutul partidei. Scorul la pauză a rămas 1-0 în favoarea gazdelor, iar „Los Blancos” trebuiau să livreze încă un „film” cu răsturnări de situație, așa cum au făcut-o de multe ori în trecut.

Repriza secundă a fost plină de evenimente: în minutul 55, Jude Bellingham a lovit bara din penalty, iar cinci minute mai târziu, Kylian Mbappé a înscris din pasa aceluiași Bellingham, dar dintr-o poziție de ofsaid. Puțin mai târziu, Vinícius a primit un cartonaș roșu controversat, după o altercație cu portarul Dimitrievski.

În cele din urmă, la cinci minute după ce a intrat pe teren, Luka Modrić a restabilit egalitatea, în urma unei combinații reușite de pase în preajma careului advers.

Răsturnarea de scor a venit în minutul 90+6, când defensiva Valenciei a greșit o pasă către propriul portar, Bellingham a interceptat mingea și a marcat fără emoții, aducându-și echipa în avantaj pentru prima dată în meci.

Valencia a fost aproape de egalare în minutul 90+10, când Lluis Rioja a șutat puternic din marginea careului, lovind colțul transversal al porții, la doar câțiva centimetri de gol.

Partida s-a încheiat cu victoria Realului, scor 2-1. „Los Blancos” urcă pe prima poziție în LaLiga, cu două puncte peste Atletico Madrid (care are un meci în minus) și cu cinci puncte peste Barcelona.

Vinicius Junior vede cartonașul roșu

În reacțiile de după meci, Vincius și-a cerut scuze pentru gestul făcut și pentru că a răspuns provocării portarului advers. Starul brazilian a fost oprit de mai mulți coechipieri și oameni din staff din a-i cere explicații arbitrului și a fost împins către vestiare. „Îmi pare rău şi mulţumesc echipei”.

„Am fost capabili să reacţionăm după cartonaşul roşu. Este greu de explicat cât de rău am fost în prima repriză şi cât de bine am fost în a doua. În general, cred că am meritat victoria”, a adăugat el.

Clubul său speră să i se anuleze cartonașul roșu, fiind de părere că este unul nemeritat. „Vom face apel, dar nu ştiu dacă va fi acceptat. Noi nu credem că a fost roşu. S-ar fi putut rezolva cu un cartonaş galben pentru fiecare parte. Vini a suferit, sunt zile în care este bun şi altele în care este un pic mai puţin şi sper că va putea participa la următorul meci”, a declarat Ancelotti, care a ţinut să sublinieze în special capacitatea echipei sale de a câştiga meciul şi în inferioritate numerică.