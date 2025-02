Real Madrid, înfrângere surprinzătoare pe terenul catalanilor de la Espanyol, scor 0-1 / Carlo Ancelotti: „Este inexplicabil”

„A fost un meci complicat. Am făcut lucruri bune, am controlat jocul, am creat 20 de ocazii… Decizia luată în acea fază este de neînțeles, atât din partea arbitrului, cât și a VAR-ului. Riscul de accidentare era foarte mare. VAR-ul există pentru a proteja jucătorii. Este inexplicabil că nu s-a acordat cartonaș roșu”, a fost declarația lui Carlo Ancelotti privind decizia arbitrului.

👔 @MrAncelotti: „Es inexplicable la decisión que han tomado el árbitro y el VAR”. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2025

Madridul a avut și un gol anulat în minutul 21 pe motiv de fault în atac, comis de Mbappe. Reușita o semnase Vinicius Junior.

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti rămâne lider în campionat cu 49 de puncte, dar la doar un punct în fața lui Atletico Madrid, care și-a câștigat meciul din această etapă, scor 2-0 cu Mallorca. Barcelona este pe locul trei cu 41 de puncte, dar cu un meci în minus, rămas de disputat duminică, 2 februarie, acasă, împotriva lui Alaves.

Următorul duel din campionat al Realului este derbyul madrilen cu Atletico de pe 8 februarie.